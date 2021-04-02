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    «Рейнджерс» сыграют в гостях результативно?

    «Баффало» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.62) на хоккейный матч НХЛ 2 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Баффало Сэйбрз Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Рейнджерс»
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    Артемий Панарин
    В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Рейнджерс». Матч пройдет в «КиБанк Центре» 2 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Баффало»

    В 35 играх регулярного сезона коллектив из Баффало заработал 19 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он безнадежно застрял на последнем месте.

    В текущем розыгрыше НХЛ «Баффало» пережил ужасную серию поражений, которая состояла из 18 поединков. В ходе такого темного отрезка у клуба успел смениться тренер.

    Сейчас командой руководит американский специалист Дон Гранато, под руководством которого «Сэйбрз» проиграли 6 матчей. Уступили «клинки» «Бостону» (1:4), «Рейнджерс» (3:5), «Питтсбургу» (2:5; 0:4) и снова «Бостону» (2:3).

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    Затем «Баффало» оказался слабее в дуэли с «Филадельфией» (3:4 ОТ). Но 1 апреля команда Гранато наконец-то смогла выпутаться из черной полосы, разгромив «летчиков» во второй стыковой игре (6:1).

    «Рейнджерс»

    Нью-Йоркский клуб в своих 35 встречах регулярного чемпионата заработал 36 баллов. В турнирной таблице Восточного дивизиона он занимает шестое место.

    Как и в начале сезона, «Рейнджерс» продолжают играть нестабильно, но проводят красивые матчи с кучей заброшенных шайб. Недавно в «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева прибили «Филадельфию» (9:0).

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    • А после поединка с «летчиками» «синерубашечники» потеряли очки в дуэли с «Вашингтоном» (1:2). Далее «рейнджеры» добыли три победы, хлопнув «Вашингтон» (3:1), «Баффало» (5:3) и «Филадельфию» (8:3).

    Еще в одной игре с «Флайерз» «Рейнджерс» потерпели поражение (1:2), а 28 марта команда Дэвида Куинна влетела «Вашингтону» (4:5). В последней встрече с «Кэпс» ребята с Манхэттена раскатали столичных гостей (5:2).

    Прогноз

    Победа «Баффало» оценивается в 3.66, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Рейнджерс» — 1.84.

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    «Баффало» сумел оборвать 18-матчевую серию поражений благодаря красивому разгрому «Филадельфии». Но это не значит, что «клинки» начнут приходить в себя.

    Команда Куинна часто видит в таких поединках возможность улучшить турнирное положение, поэтому она поборется за очки. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 за 1.62.

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