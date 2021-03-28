В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет на «PNC-Арене» 28 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Команда из города Роли находится на втором месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 32 встречах регулярного первенства она заработала 47 очков.

С конца февраля по 14 марта «Каролина» могла похвастаться внушительной серией из восьми побед, которая закончилась поединком с «Детройтом» (2:1).

А оборвалась она во второй стыковой игре с «крылышками». На «Литл Сизарс Арене» команда Рода Бриндамора потерпела поражение (2:4).

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Соперником «Каролины» в четырех недавних матчах был «Коламбус». В парочке игр «Кейнс» уступили (2:3 ОТ; 2:3 Б), после чего они дважды обыграли «мундиров» (3:0; 4:3 ОТ).

«Тампа-Бэй»

Команда из Флориды сыграла в 33 встречах регулярного сезона и заработала в них 50 баллов. В зачете Центрального дивизиона она лидирует.

После домашнего поражения от «Нэшвилла» 15 марта (1:4) «Тампа-Бэй» выдала серию из пяти побед, которая стартовала с игры против «Далласа» (4:3 Б).

Далее команда Джона Купера дважды прибила «Чикаго» (4:2; 4:1), а затем разобралась и с «Флоридой» (5:3). В следующем матче «молнии» победили «Даллас» (2:1).

Еще одна игра с «шерифами» состоялась 26 марта. В гостевом поединке в «Американ Эйрлайнс Центре» «Тампа-Бэй» впервые уступила техасцам (3:4).

Прогноз

Победа «Каролины» оценивается в 2.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.33.

Предугадать победителя в матче лидеров дивизиона сложно. В текущем сезоне они встретились между собой 5 раз. Дважды верх взяла «Карлина», а три раза сильнее была «Тампа».

Но в четырех очных поединках из пяти последних ни разу команды не забивали больше 4 голов. Сверх нормы они не настреляют и в грядущем матче. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 1.60.