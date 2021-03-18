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    «Авангард» оформит лидерство в серии?

    «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 18 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Металлург» Мг
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    «Авангард»
    В матче 1/2 финала «Востока» «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на арене «Балашиха» 18 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Авангард»

    В плей-офф КХЛ омский клуб вышел со второго места в турнирной таблице Восточной конференции. В 60 матчах регулярного первенства он набрал 84 очка.

    В раунде на вылет «Авангарду» в соперники достался «Автомобилист», который в конце сезона заметно сбавил. Поэтому «ястребы» без особых проблем затащили серию.

    В первом противостоянии 1/4 финала «Востока» команда Боба Хартли прошлась по «Автомобилисту» (3:0), после чего боролась за победу до самой сирены (4:3).

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    В Екатеринбурге «Авангард» проиграл первую встречу (1:2), но в ответке омичи, благодаря Ковальчуку, снова увеличили общий отрыв (4:3 ОТ). А в финальном поединке «ястребы» все решили во втором периоде (3:1).

    «Металлург» Мг

    Магнитогорцы оказались в плей-офф благодаря месту в тройке лидеров Восточной конференции. В 60 встречах «регулярки» им удалось заработать 81 очко.

    Четвертьфинал свел «Металлург» Мг с «Барысом». Уже на старте этой дуэли «Магнитка» сотворила спасение и вышла победителем из результативной перестрелки (7:4).

    Следующие пару матчей прошли скромнее. Во второй встрече «лисы» проиграли (1:2 ОТ), а в Нур-Султане ребята Ильи Воробьева взяли над «Барысом» верх (2:1).

    Еще в одном матче в Казахстане «Металлург» Мг оказался слабее (2:4), из-за чего в серии снова восстановилось равенство — 2:2. Но в паре финальных встреч «сталевары» добыли убедительные победы (5:1; 5:3) и прошли дальше.

    Прогноз

    На победу «Авангарда» в этой игре букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.14, а на победу «Металлурга» Мг — 3.42.

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    В регулярном сезоне 2020/21 команды встретились между собой четыре раза. В трех играх победителем был «Авангард». В каждом из выигранных матчей омичи обеспечивали себе комфортную фору в 2+ шайбы.

    С момента последнего их очного поединка «ястребы» не сбавили форму, поэтому они снова могут повторить предыдущие успехи. Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» с коэффициентом 1.99.

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    Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Металлург» Мг 18.03.2021 в 19:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.99.
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