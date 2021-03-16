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    «Вашингтон» продолжит печальную серию «Баффало»?

    «Баффало» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 1.80) на хоккейный матч НХЛ 16 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Вашингтон»
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    «Вашингтон»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Баффало» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «КиБанк Центре» 16 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.50
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  • 1.72
  • Ставка!
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    «Баффало»

    В 26 играх регулярного чемпионата команда из Буффало смогла заработать всего 16 баллов, из-за чего она занимает последнее место в рейтинге Восточного дивизиона.

    У «Баффало» игровой кризис длится уже десять матчей. Именно столько встреч подряд «Себс» проиграли. Печальная серия началась с домашней потери очков в поединке с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ).

    А в последних февральских играх команда Ральфа Крюгера уступила «Филадельфии» (0:3; 0:3). Затем были поражения от «Рейнджерс» (2:3) и три провальных встречи с «Айлендерс» (2:5; 2:5; 2:5).

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    Позже «Баффало» снова оказался слабее «Филадельфии» (4:5 Б). А в двух недавних поединках коллектив Ральфа Крюгера крупно уступил «Питтсбургу» (2:5; 0:3).

    «Вашингтон»

    Столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 27 матчах регулярного сезона он заработал 38 очков.

    Последний раз «Вашингтон» оставляли без набранных баллов 6 марта. Это была выездная встреча с «Бостоном». В «ТД Гарден» «Кэпс» уступили крупно (1:5).

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    • А вот в четырех следующих поединках «Вашингтон» только побеждал. В начале положительной серии команда Питера Лавиолетта обыграла «Филадельфию» (3:1).

    Позже столичные ребята дома вырвали победу у «Нью-Джерси» (5:4 ОТ). В двух других матчах «Вашингтон» снова хлопнул «Филадельфию» (5:3; 5:4).

    Прогноз

    На победу «Баффало» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.72, на ничью — 4.94, а на победу «Вашингтона» — 1.80.

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    В четырех очных матчах из пяти в текущем сезоне «Кэпс» были сильнее страдающего соперника. Три поединка столичному клубу удалось вытащить в основное время.

    Сейчас команда Лавиолетта находится в хорошей форме, а «Баффало» продолжает топить себя. Поэтому в очередной их встрече гости подтвердят статус фаворита. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» за 1.80.

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