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    Битва аутсайдеров Западного дивизиона подарит голы?

    «Анахайм» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч НХЛ 13 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Сан-Хосе»
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    Марио Марио
    В матче регулярного сезона НХЛ «Анахайм» будет принимать «Сан-Хосе». Матч пройдет в «Хонда Центре» 13 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Анахайм» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Анахайм»

    Один из калифорнийских клубов, который находится в Анахайме, сыграл в 27 матчах регулярного первенства и заработал в них 22 балла. В таблице «Запада» он находится на седьмом месте.

    У «Анахайма» совсем недавно была неприятная серия без побед, затянувшаяся на девять поединков. Шесть матчей состоялись во второй половине февраля, а еще три встречи прошли в марте.

    В весенних поединках «кряквы» дважды уступили «Сент-Луису» (4:5; 2:3), а затем слились «Колорадо» (2:3 ОТ). Но в другой игре с соперниками из Денвера «утки» наконец-то прервали полосу неудач (5:4 ОТ).

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    Закрепить успех «Анахайм» сумел в домашнем матче против «Лос-Анджелеса» (6:5 ОТ). Однако через пару дней команда Далласа Экинса крупно влетела «Кингз» (1:5).

    «Сан-Хосе»

    Другая команда из Калифорнии провела в регулярном чемпионате 23 поединка и заработала в них 21 очко. В зачете Западного дивизиона она последняя.

    Как и на старте сезона, «Сан-Хосе» сейчас часто остается без набранных баллов, изредка разбавляя поражения неожиданными победами.

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    • В первом весеннем поединке «акулы» у себя дома раскатали «Колорадо» (6:2). А в другом матче против «Эвс» подопечные Боба Бугнера и сами были разбиты (0:4).

    Затем состоялись две встречи с «Вегасом». Оба раза «Сан-Хосе» уступил (4:5 ОТ; 0:4). А в своем последнем матче «Шаркс» хлопнули «Сент-Луис» (3:2 ОТ).

    Прогноз

    На победу «Анахайма» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью — 4.42, а на победу «Сан-Хосе» — 2.29.

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    Аутсайдеры Западного дивизиона пересекались между собой в нынешнем сезоне три раза. «Сан-Хосе» в этих встречах дважды был сильнее.

    В паре матчей соперники радовали высокой результативностью с 5+ голами. От очередной битвы последних команд также стоит ждать веселой игры. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.60.

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