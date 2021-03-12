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    НХЛ. «Вашингтон» победил «Филадельфию», «Питтсбург» разгромил «Баффало»

    Обзор матчей игрового дня NHL 12 марта

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    «Филадельфия» — «Вашингтон»
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    «Филадельфия» — «Вашингтон»

    «Айлендерс» — «Нью-Джерси» 5:3

    «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Нью-Джерси» со счетом 5:3. Это была седьмая победа команды подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)
    Голы: Мартин — 5 (Мэйфилд, Ледди), 3:15 — 1:0. Пелек — 2 (Пулок, Ли), 9:54 — 2:0. Добсон — 3, 34:05 — 3:0. Бэйли — 3 (Сизикас), 37:13 — 4:0. Куокканен — 3 (Суббан, Зэйджак), 43:23 — 4:1. Мальцев — 4 (Ватанен, Маклеод), 44:03 — 4:2. Нельсон — 11 (Пулок), 44:44 — 5:2. Хьюз — 6 (Юнссон, Братт), 55:52 — 5:3Вратари: Сорокин — Блэквуд (59:41)Штраф: 2 — 10Броски: 34 (8+17+9) — 22 (6+6+10)

    В игре отличился вратарь победителей Илья Сорокин, который сделал 19 сэйвов при 22 бросках.

    «Айлендерс» — «Нью-Джерси»

    «Баффало» — «Питтсбург» 2:5

    «Питтсбург» одержал выездную победу над «Баффало» со счетом 5:2, продлив серию до четырех выигрышей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Питтсбург» — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
    Голы: Малкин — 7 (Капанен), 6:27 — 0:1. Томпсон — 1 (Окпосо, Икин), 6:54 — 1:1. Танев — 6 (Блюгерс), 23:24 — 1:2. Олофссон — 8 (Шиэн, Стаал), 28:46 — 2:2. Гюнтцель — 9 (бол., Кросби, Малкин), 31:36 — 2:3. Анджелло — 1, 42:43 — 2:4. Раст — 9 (п.в., Джерри), 58:45 — 2:5Вратари: Юханссон (57:19 — 58:45) — ДжерриШтраф: 19 — 9Броски: 23 (6+9+8) — 27 (9+13+5)

    Россиянин Евгений Малкин стал первой звездой матча, набрав 2 очка (1+1) за игру.

    «Баффало» — «Питтсбург»

    «Бостон» — «Рейнджерс» 4:0

    «Бостон» всухую победил «Рейнджерс» на своем льду со счетом 4:0. Для гостей это была четвертая неудача подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Рейнджерс» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Пастрняк — 12 (Маршан, Бержерон), 4:14 — 1:0. Бержерон — 10 (мен., Маршан), 17:34 — 2:0. Крейчи — 1 (бол., Грызлик, Маршан), 23:31 — 3:0. Дебраск — 2 (Крейчи), 24:52 — 4:0Вратари: Галак — Георгиев (Кинкейд, 24:52)Штраф: 8 — 4Броски: 27 (9+7+11) — 27 (14+3+10)

    У «Рейнджеров» в старте вышел вратарь Александр Георгиев, который играл до замены сделал 10 сэйвов.

    «Бостон» — «Рейнджерс»

    «Каролина» — «Нэшвилл» 5:1

    «Каролина» нанесла разгромное поражение «Нэшвиллу» (5:1), благодаря чему победная серия хозяев увеличилась до семи матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Нэшвилл» — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Гики — 1 (бол., Бин, Нидеррайтер), 9:06 — 1:0. Макгинн — 8 (Фогеле), 11:11 — 2:0. Хэмилтон — 2 (Свечников, Фаст), 11:27 — 3:0. Гики — 2 (бол., Бин, Пеши), 28:50 — 4:0. Нечас — 5 (бол., Свечников, Хэмилтон), 44:38 — 5:0. Казинс — 3 (Экхольм), 55:28 — 5:1Вратари: Раймер — Ринне (Каскисуо, 44:38)Штраф: 2 — 6Броски: 26 (6+12+8) — 33 (15+6+12)

    Форвард Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами в матче.

    «Каролина» — Нэшвилл«

    «Коламбус» — «Флорида» 4:5 ОТ

    «Коламбус» на своем льду проиграл «Флориде» в овертайме со счетом 4:5.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Флорида» — 4:5 ОТ (0:0, 2:1, 2:3, 0:1)
    Голы: Бьоркстранд — 9 (Доми, Рословик), 26:00 — 1:0. Бьоркстранд — 10 (Нэш, Лайне), 30:14 — 2:0. Хернквист — 11 (Форслинг, Верхэге), 36:50 — 2:1. Лайне — 9 (бол., Веренски, Аткинсон), 43:23 — 3:1. Доми — 4 (Бьоркстранд), 44:43 — 4:1. Ломберг — 1 (Аччиари, Гудас), 46:34 — 4:2. Типпетт — 3 (Уигар, Марчмент), 52:21 — 4:3. Барков — 9 (бол., Яндл, Юбердо), 54:26 — 4:4. Ватрано — 9 (Юбердо, Экблад), 62:48 — 4:5Вратари: Мерзликинс — БобровскийШтраф: 6 — 6Броски: 32 (7+15+10+0) — 32 (8+4+16+4)

    Отметим, что гости проигрывали в третьем периоде 1:4, но смогли сравнять счет до сирены.

    «Коламбус» — «Флорида»

    Благодаря Фрэнку Ватрано «Пантеры» вырвали победу в дополнительное время.

    «Торонто» — «Виннипег» 4:3 ОТ

    «Торонто» не без помощи овертайма победил «Виннипег» со счетом 4:3.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Виннипег» — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
    Голы: Элерс — 12 (Дюбуа), 16:19 — 0:1. Марнер — 11 (Мэттьюс, Броди), 23:14 — 1:1. Элерс — 13 (Коннор), 30:50 — 1:2. Нюландер — 11 (Таварес, Райлли), 46:29 — 2:2. Михеев — 4 (Керфут, Энгвалль), 52:39 — 3:2. Штястны — 8 (Элерс, Пионк), 57:34 — 3:3. Мэттьюс — 21 (Райлли, Марнер), 60:59 — 4:3Вратари: Андерсен — ХеллибакШтраф: 4 — 2Броски: 38 (10+14+13+1) — 27 (8+8+10+1)

    Победная шайба на счету форварда Остона Мэттьюса.

    «Торонто» — «Виннипег»

    «Филадельфия» — «Вашингтон» 3:5

    «Вашингтон» не без помощи Овечкина обыграл на выезде «Филадельфию» со счетом 5:3.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)
    Голы: Овечкин — 9, 8:37 — 0:1. Конекны — 6 (бол., Хэйс, Гостисбеер), 11:14 — 1:1. Шири — 6 (Спронг), 13:10 — 1:2. Карлсон — 6 (Врана, Кузнецов), 26:58 — 1:3. Дауд — 4 (Хара, Хэтэуэй), 37:33 — 1:4. Проворов — 3 (Кутюрье, Густафссон), 41:43 — 2:4. Лотон — 7 (Хэйс, Конекны), 50:45 — 3:4. Дауд — 5 (п.в., Самсонов), 59:32 — 3:5Вратари: Эллиотт (58:17 — 59:32) — СамсоновШтраф: 13 — 13Броски: 33 (11+8+14) — 22 (10+5+7)

    Россиянин забил одну шайбу и был выбран второй звездой матча. Вратарь Илья Самсонов отразил 30 из 33 бросков.

    «Филадельфия» — «Вашингтон»

    «Детройт» — «Тампа-Бэй» 6:4

    «Детройт» дома победил «Тампу-Бэй» со счетом 6:4, однако это не помогло команде подняться со на турнирной таблицы Центрального дивизиона.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Тампа-Бэй» — 6:4 (3:2, 2:0, 1:2)
    Голы: Стэчер — 1 (Ганье, Задина), 8:31 — 1:0. Сергачев — 2 (Палат, Чирелли), 10:55 — 1:1. Ларкин — 6 (Гронек, Манта), 12:12 — 2:1. Стэмкос — 12 (бол., Киллорн, Палат), 13:55 — 2:2. Манта — 7, 14:56 — 3:2. Гленденинг — 3 (Расмуссен, Задина), 20:33 — 4:2. Фаббри — 5 (Меррилл), 24:50 — 5:2. Пойнт — 9 (Палат, Сергачев), 55:51 — 5:3. Пойнт — 10, 57:05 — 5:4. Наместников — 5 (п.в., Манта, Гронек), 59:40 — 6:4Вратари: Бернье — Макиленни (56:02 — 57:05, 58:25 — 59:40)Штраф: 17 — 13Броски: 23 (6+12+5) — 44 (15+13+16)

    Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев забил гол и сделал ассист. Нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместников оформил одну шайбу.

    «Детройт» — «Тампа-Бэй»

    «Даллас» — «Чикаго» 2:4

    «Чикаго» победил «Даллас» со счетом 4:2, тем самым прервав серию из двух поражений.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Чикаго» — 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)
    Голы: Кубалик — 10 (Хагель, Кампф), 5:26 — 0:1. Седерберг — 5 (бол., Боквист, Кейн), 22:53 — 0:2. Кит — 1, 34:37 — 0:3. Дебринкэт — 15 (бол., Кейн, Боквист), 36:10 — 0:4. Хинтц — 7 (Олексяк, Кольяно), 49:43 — 1:4. Клингберг — 5 (Эттингер), 52:41 — 2:4Вратари: Худобин (Эттингер, 40:00, 56:56) — ЛанкиненШтраф: 10 — 10Броски: 30 (15+7+8) — 16 (4+4+8)

    После этого «Черные ястребы» занимают 4 место в таблице Центрального дивизиона.

    «Даллас» — «Чикаго»

    «Калгари» — «Монреаль» 2:1

    «Калгари» дома победил «Монреаль» со счетом 2:1 благодаря дублю Джоша Лейво.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Монреаль» — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Лейво — 2 (Райан, Беннетт), 21:52 — 1:0. Лейво — 3 (Райан, Беннетт), 33:55 — 2:0. Перри — 5 (Уэбер), 50:15 — 2:1Вратари: Маркстрем — Аллен (59:23)Штраф: 9 — 11Броски: 29 (6+14+9) — 18 (6+5+7)

    У гостей единственным забитым голом отметился Кори Перри.

    «Калгари» — «Монреаль»
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