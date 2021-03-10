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    Игра на «ВТБ Арене» запомнится большим количеством голов?

    «Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 1.74) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 10 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Северсталь»
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    Иван Муранов
    В матче 1/4 финала «Запада» «Динамо» Москва будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 10 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 10 Марта 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.70
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  • 5.80
  • Ставка!
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    «Динамо» Москва

    Регулярный сезон команда из Москвы завершила на третьей позиции в зачете Западной конференции. В 60 поединках она смогла заработать 84 очка.

    В первом плей-офф матче «Динамо» довольно скромно обошлось с «Северсталью» (1:0), а во второй игре бело-голубые крупно влетели соперникам (2:5).

    В Череповце гости также повозились со «стальными». В поединке 6 марта москвичи не смогли додавить хозяев в основное время, из-за чего вынуждены были все решать в овертайме. К счастью, Тарасов оформил гостям нужный гол (2:1 ОТ).

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    Четвертый матч между этими командами получился зрелищным. Хозяева отыгрались с 0:2, но затем коллектив Владимира Крикунова забил еще трижды и в итоге увез победу (5:2).

    «Северсталь»

    Череповецкая команда финишировала в зачете Западной конференции на шестой строчке. В 60 поединках «регулярки» ей удалось насобирать 68 очков.

    Изначально в паре с «Динамо» «Северсталь» считалась слабейшей стороной. В первом поединке это подтвердилось. «Стальные» уступили минимально лишь благодаря внимательной игре у своих ворот (0:1).

    Во втором поединке подопечные Андрея Разина разыгрались. Они не побоялись хозяев и настреляли в их сетку пакет из пяти шайб, установив равенство в серии (5:2).

    Вернувшись домой, «Северсталь» выступила не так успешно. Сперва она проиграла «Динамо» в овертайме (1:2 ОТ), а затем слилась с крупным счетом (2:5).

    Прогноз

    На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью — 5.05, а на победу «Северстали» — 5.90.

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    В каждом матче «стальные» играли на пределе, но москвичи все равно выезжали на классе.

    В очередном поединке, когда у гостей не будет права на ошибку, результативность будет высокой из-за необходимости «Северстали» побеждать. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.74.

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    Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Северсталь» 10.03.2021 в 19:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.74.
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