В матче 1/4 финала «Запада» СКА будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 2 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Минск Прогноз и ставка (к: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Команда из Санкт-Петербурга завершила регулярный чемпионат на втором месте в зачете Западной конференции, набрав в 60 играх 82 балла.

С 4 по 16 февраля СКА сумел провести небольшой победный отрезок из трех поединков. Начался он со встречи с «Локомотивом», которую питерцы вытащили в овертайме (3:2).

Затем подопечные Валерия Брагина взяли верх над «Йокеритом» (3:2) и «Спартаком» (3:1). В двух следующих матчах «армейцы» остались без набранных очков.

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В тех поединках СКА уступил «Динамо» Москва (1:3) и «Локомотиву» (1:2). А завершили регулярный сезон питерцы победами над «Куньлунем» (4:3), «Витязем» (4:0) и «Динамо» Минск (4:2).

«Динамо» Минск

Белорусский клуб в заключительной части регулярного сезона сбавил обороты, из-за чего финишировал на седьмом месте в Западной конференции с 67 баллами на счету.

Свои последние встречи «Динамо» Минск проводило неуверенно. В февральских матчах «зубры» добыли всего 4 победы, а без набранных очков они остались в 5 играх.

В недавних поединках у себя дома команда Крэйга Вудкрофта одержала верх над «Трактором» (3:2 ОТ), а также потерпела поражение от «Амура» (5:6).

В двух заключительных матчах регулярного сезона «Динамо» Минск сыграло в гостях. На выезде «зубры» победили «Динамо» Рига (2:1) и уступили СКА (2:4).

Прогноз

Победа СКА в этой игре оценивается в 1.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.15, а на победу «Динамо» Минск — 5.60.

В «регулярке» команды пересекались дважды. Сперва белорусы взяли верх (4:3 ОТ), а затем питерцы оказались сильнее (4:2).

Под конец сезона «Динамо» Минск заметно подсело и вынуждено было до последнего бороться за плей-офф. С такой игрой трудно рассчитывать на успех в гостях. Наши прогноз и ставка — победа СКА с форой -1 за 1.80.