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    «Динамо» уверенно начнет плей-офф?

    «Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 1.82) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 2 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Северсталь»
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    Дмитрий Яшкин
    В матче 1/4 финала «Запада» «Динамо» Москва будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 2 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Москва

    В турнирной таблице Западной конференции столичная команда финишировала на третьей позиции. В 60 играх ей удалось заработать 84 балла.

    Последний раз «Динамо» Москва проигрывало 5 февраля. В тот вечер бело-голубые в «Нагорном» уступили «Торпедо» (2:3 Б). В шести следующих матчах динамовцы только побеждали.

    С 7 по 18 февраля подопечные Владимира Крикунова выдали серию из трех гостевых побед в основное время. Тогда столичный клуб обыграл «Северсталь» (5:2), «Динамо» Минск (6:4) и СКА (3:1).

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    Затем в Финляндии «Динамо» Москва взяло верх над «Йокеритом» (5:4 ОТ), а у себя дома бело-голубые разнесли «Автомобилист» (6:0). В последнем матче «регулярки» была разгромная победа над «Куньлунем» (5:1).

    «Северсталь»

    Коллектив из Череповца в турнирной таблице Западной конференции оказался шестым. В 60 поединках регулярного первенства он сумел заработать 68 очков.

    После разгромного поражения в игре с «Динамо» Москва 7 февраля (2:5) «Северсталь» успела провести еще 6 матчей, победив четырежды.

    В Финляндии команда Андрея Разина обыграла «Йокерит» (2:1 ОТ), а после поражения от «Локомотива» (2:3) череповецкий клуб хлопнул «Куньлунь» (3:1).

    Затем дома «Северсталь» не сдержала ЦСКА (0:3), а в двух последних матчах «стальные» на выезде победили «Нефтехимик» (3:2 ОТ) и «Сочи» (4:2).

    Прогноз

    Победа «Динамо» Москва в первом плей-офф матче оценивается в 1.50, на ничью букмекеры предлагают поставить за 5.10, а на победу «Северстали» — за 5.65.

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    В этом сезоне команды встречались между собой пару раз. В одном матче сильнее оказалась «Северсталь» (3:2 Б), а в другом — московские ребята (5:2).

    Команда Крикунова закончила «регулярку» мощно. В шести поединках кряду она победила, а в пяти матчах общее количество голов доходило до 6 или более.

    С таким подходом хозяева проведут уверенную встречу и в плей-офф. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва не проиграет и тотал больше 4.5 за 1.82.

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