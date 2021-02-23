В матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 23 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Москва — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Московская команда уже сыграла в 58 матчах регулярного первенства и заработала 80 очков. В зачете Западной конференции она третья.

Последний раз «Динамо» оставалось без набранных баллов 5 февраля. В Нижнем Новгороде бело-голубые уступили «Торпедо» в послематчевых бросках (2:2, 1:2).

В четырех следующих матчах подопечные Владимира Крикунова только побеждали. Все те поединки динамовцы провели на выезде.

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Сперва столичные ребята разгромили «Северсталь» (5:2). А затем бело-голубые взяли верх над «Динамо» Минск (6:4), СКА (3:1) и «Йокеритом» в овертайме (5:4).

«Автомобилист»

Екатеринбуржцы провели в регулярном чемпионате 57 поединков и насобирали в них 66 очков. В таблице «Востока» команда занимает шестую позицию.

В начале этого месяца «Автомобилист» в Нур-Султане встретился с «Барысом» и одержал верх над клубом из Казахстана (3:2).

В следующем матче команда Билла Питерса проиграла «Ак Барсу» (2:3). Позже коллектив из Екатеринбурга сумел заработать очки в дуэли с «Нефтехимиком» (4:3).

После паузы на Евротур «Автомобилист» уступил «Амуру» в дополнительное время (1:2) и «Барысу» (1:2). В последнем поединке «Авто» хлопнуло «Сочи» в серии бросков (3:3, 1:0).

Прогноз

На победу «Динамо» Москва в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.97, ничья оценивается в 4.14, а победа «Автомобилиста» — в 3.26.

Команды, обеспечившие себе путевки в плей-офф, сейчас играют по-разному. Столичный клуб продолжает побеждать, а екатеринбуржцы часто транжирят очки.

На «ВТБ Арене» москвичи вполне способны продлить серию без поражений до пяти поединков. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Москва в матче с коэффициентом 1.59.