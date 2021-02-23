ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил МедведевТриумф откладывается. Джокович уничтожил Медведева в финале Australian Open «Ливерпуль» проиграл четвертый матч кряду в АПЛ«Ливерпуль» достиг нового дна Сауль НьигесПримера. «Атлетико» проиграл «Леванте», «Реал» обыграл «Вальядолид»
  • 01:00
    • «Монако» с Головиным обыграл ПСЖ
  • 00:01
    • «МЮ» дома обыграл «Ньюкасл»
  • 21:30
    • Гол Стерлинга принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
  • 19:20
    • «Сочи» выбил «Краснодар» из Кубка России
  • 19:10
    • «Локомотив» разгромил «Тамбов» и вышел в 1/4 финала Кубка России
  • 17:55
    • «Барселона» упустила победу над «Кадисом»
  • 22:16
    • «Аталанта» с Миранчуком разгромила «Наполи»
    Все новости спорта

    Московский клуб добудет дома победу?

    «Динамо» Москва — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 1.59) на хоккейный матч КХЛ 23 февраля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Автомобилист»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Кагарлицкий
    В матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 23 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Москва — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 23 Февраля 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 17:00 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Москва

    Московская команда уже сыграла в 58 матчах регулярного первенства и заработала 80 очков. В зачете Западной конференции она третья.

    Последний раз «Динамо» оставалось без набранных баллов 5 февраля. В Нижнем Новгороде бело-голубые уступили «Торпедо» в послематчевых бросках (2:2, 1:2).

    В четырех следующих матчах подопечные Владимира Крикунова только побеждали. Все те поединки динамовцы провели на выезде.

    Все прогнозы на КХЛ

    Сперва столичные ребята разгромили «Северсталь» (5:2). А затем бело-голубые взяли верх над «Динамо» Минск (6:4), СКА (3:1) и «Йокеритом» в овертайме (5:4).

    «Автомобилист»

    Екатеринбуржцы провели в регулярном чемпионате 57 поединков и насобирали в них 66 очков. В таблице «Востока» команда занимает шестую позицию.

    В начале этого месяца «Автомобилист» в Нур-Султане встретился с «Барысом» и одержал верх над клубом из Казахстана (3:2).

    В следующем матче команда Билла Питерса проиграла «Ак Барсу» (2:3). Позже коллектив из Екатеринбурга сумел заработать очки в дуэли с «Нефтехимиком» (4:3).

    После паузы на Евротур «Автомобилист» уступил «Амуру» в дополнительное время (1:2) и «Барысу» (1:2). В последнем поединке «Авто» хлопнуло «Сочи» в серии бросков (3:3, 1:0).

    Прогноз

    На победу «Динамо» Москва в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.97, ничья оценивается в 4.14, а победа «Автомобилиста» — в 3.26.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Команды, обеспечившие себе путевки в плей-офф, сейчас играют по-разному. Столичный клуб продолжает побеждать, а екатеринбуржцы часто транжирят очки.

    На «ВТБ Арене» москвичи вполне способны продлить серию без поражений до пяти поединков. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Москва в матче с коэффициентом 1.59.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Ванкувер — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Химки — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Йокерит — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маритиму — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брайтон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сарагоса — Алькоркон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.57
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Даллас — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Финикс — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
    • 01:57 17/02/2021     Килиан Мбаппе
  • Историческое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»
    • 12:56 17/02/2021     Фрагмент матча
  • Один Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря
    • 02:01 19/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Автомобилист» 23.02.2021 в 17:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.59.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры