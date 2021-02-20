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    «Каролина» обломает серию без поражений «Чикаго»?

    «Каролина» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч НХЛ 20 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Чикаго»
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    Теуво Терявяйнен
    В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет на «PNC Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Каролина»

    Ребята из города Роли в текущем сезоне успели выступить в 14 матчах, в ходе которых они получили 21 очко. В таблице Центрального дивизиона команда занимает четвертое место.

    Последняя игра между «Каролиной» и «Чикаго» состоялась 5 февраля. В тот вечер «ураганы» потерпели поражение (4:6). В шести следующих встречах «Кейнс» смогли добыть 4 победы.

    Сперва коллектив Рода Бриндамора одолел «Коламбус» (6:5), но во втором их поединке кряду «Каролина» проиграла (2:3). Позже хоккеисты из Роли победили «Даллас» (5:3).

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    А еще в одном матче против «шерифов» «Каролина» оказалась сильнее в серии буллитов (3:3, 1:0). Далее «Кейнс» разгромили «Коламбус» (7:3) и влетели «Флориде» в овертайме (3:4).

    «Чикаго»

    Команда из Чикаго сыграла уже в 18 поединках «регулярки», в ходе которых она заработала 22 очка и заняла второе место в рейтинге Центрального дивизиона.

    После победы над «Каролиной», добытой 5 февраля (6:4), «Чикаго» успел принять участие еще в шести играх чемпионата. В пяти матчах «дрозды» обошлись без поражений.

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    • Сперва подопечные Джереми Коллитона дважды обыграли «Даллас» в дополнительное время (1:2; 1:2). А в следующем матче «Би-хокс» уступили «Коламбусу» (5:6).

    В очередной встрече с «Блю Джекетс» «Чикаго» победил в овертайме (3:2), а затем в добавочном периоде он дожал «Детройт» (3:2). Еще в одной дуэли с «крыльями» команда Коллитона победила всухую (2:0).

    Прогноз

    Победа «Каролины» в предстоящем матче оценивается в 1.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.74, а на победу «Чикаго» — 3.19.

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    Обе команды в последнее время идут неплохо. «Чикаго» и вовсе продолжает приятно удивлять своими результатами. Сейчас разрыв между этими клубами составляет всего 1 балл.

    В родных стенах мощная «Каролина» попытается обойти «Би-хокс», добыв пятую победу в шести домашних играх. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» с коэффициентом 1.99.

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