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    НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Виннипег», Макдэвид повторил рекорд Кросби, «Каролина» уступила «Флориде»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля

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    Коннор Макдэвид
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    Коннор Макдэвид
    В регулярном чемпионате НХЛ состоялся очередной игровой день.

    «Каролина» — «Флорида» — 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)

    Нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором одной результативной передачи. 20-летний россиянин продлил результативную серию (0+4) до 4 игр. Всего в 14 матчах сезона на счету Свечникова 14 (6+8) очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Флорида» — 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Стаал — 7 (Фогеле), 18:28 — 1:0. Ахо — 5 (Пеши, Макгинн), 18:50 — 2:0. Юбердо — 6 (бол., Яндл, Дриджер), 30:52 — 2:1. Веннберг — 4 (Юбердо, Хернквист), 43:11 — 2:2. Ламмикко — 1 (Ломберг), 52:06 — 2:3. Трочек — 7 (бол., Свечников, Хэмилтон), 53:39 — 3:3. Юбердо — 7 (Барков), 62:29 — 3:4Вратари: Неделькович — ДриджерШтраф: 8 — 6Броски: 35 (13+12+7+3) — 37 (10+11+14+2)

    Каролина — Флорида. Обзор матча

    «Торонто» — «Оттава» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

    21-летний нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак набрал 100-е очко в НХЛ. Американец достиг этого рубежа в возрасте 21 года и 154 дней — это третий показатель в истории «Сенаторс». Александр Дэйгл набрал 100-е очко за «Оттаву», когда ему было 20 лет и 323 дня, а Алексей Яшин — в возрасте 21 года и 133 дней.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Оттава» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Мэттьюс — 14 (Холл, Маззин), 24:41 — 1:0. Ткачак — 5 (Тирни, Норрис), 38:51 — 1:1. Керфут — 3 (Маззин, Броди), 50:46 — 2:1Вратари: Андерсен — Мюррей (58:20)Штраф: 6 — 6Броски: 28 (5+13+10) — 28 (10+12+6)

    Торонто — -Оттава. Обзор матча

    «Детройт» — «Чикаго» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Чикаго» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Курашев — 5 (бол., Кит, Ланкинен), 32:03 — 0:1. Дебринкэт — 9 (п.в., Кейн), 59:02 — 0:2Вратари: Бернье (58:38 — 59:02, 59:09) — ЛанкиненШтраф: 8 — 8Броски: 29 (9+9+11) — 26 (9+8+9)

    Детройт — Чикаго. Обзор матча

    «Эдмонтон» — «Виннипег» — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

    Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 500-е очко в НХЛ в 369 матчах, повторив рекорд форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби среди действующих игроков. Третье место занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин («Вашингтон»), достигший этого рубежа за 373 игры.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Виннипег» — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Пульюярви — 4 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 3:45 — 1:0. Драйзайтль — 9 (Эннис, Расселл), 4:06 — 2:0. Шайфли — 8 (бол., Коннор, Моррисси), 19:06 — 2:1. Драйзайтль — 10 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 36:45 — 3:1. Пионк — 2 (Элерс, Моррисси), 41:28 — 3:2Вратари: Смит — Хеллебак (59:09)Штраф: 20 — 12Броски: 30 (9+10+11) — 35 (15+7+13)

    «Калгари» — «Ванкувер» — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Ванкувер» — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
    Голы: Бенн — 1 (Хорват, Хегландер), 1:46 — 0:1. Хорват — 8 (Хьюз, Хегландер), 27:37 — 0:2. Манджапане — 5 (Джиордано, Вялимяки), 38:13 — 1:2. Миллер — 4 (Петтерссон, Бесер), 38:28 — 1:3. Шмидт — 2 (Миллер, Бесер), 39:05 — 1:4. Бесер — 12 (Майерс), 45:54 — 1:5Вратари: Маркстрем (Риттих, 47:47) — ХолтбиШтраф: 2 — 4Броски: 36 (8+13+15) — 33 (8+15+10)

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