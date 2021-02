НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Виннипег», Макдэвид повторил рекорд Кросби, «Каролина» уступила «Флориде»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором одной результативной передачи. 20-летний россиянин продлил результативную серию (0+4) до 4 игр. Всего в 14 матчах сезона на счету Свечникова 14 (6+8) очков.

21-летний нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак набрал 100-е очко в НХЛ. Американец достиг этого рубежа в возрасте 21 года и 154 дней — это третий показатель в истории «Сенаторс». Александр Дэйгл набрал 100-е очко за «Оттаву», когда ему было 20 лет и 323 дня, а Алексей Яшин — в возрасте 21 года и 133 дней.

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 500-е очко в НХЛ в 369 матчах, повторив рекорд форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби среди действующих игроков. Третье место занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин («Вашингтон»), достигший этого рубежа за 373 игры.

500 POINTS FOR CONNOR MCDAVID! ⭐️

McDavid ties Sidney Crosby for 8th fastest to 500 points in NHL history. (369 games) #LetsGoOilers pic.twitter.com/0YGMTFue1l