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    «Бостон» дома одержит победу над «Нью-Джерси»?

    «Бостон» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 1.70) на хоккейный матч НХЛ 19 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Нью-Джерси»
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    Брэд Маршанд
    В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «ТД Гарден» 19 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    «Бостон»

    Бостонский клуб недавно возглавил турнирную таблицу Восточного дивизиона. Сейчас на его счету имеется 22 балла, добытых в 14 поединках «регулярки».

    В первой половине февраля «Бостон» порадовал своих болельщиков серией из пяти матчей без поражений, которая была начата на «Кэпитал Уан Арене» в дуэли с «Вашингтоном» (5:3).

    Позже подопечные Брюса Кэссиди обыграли «Филадельфию» в дополнительное время (4:3) и разделались с «летчиками» в ходе часа поединка (2:1).

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    Затем «медведи» победили «Рейнджерс» в овертайме (3:2) и в основное время (1:0). А в последнем матче «Бостон» оказался слабее «Айлендерс» (2:4).

    «Нью-Джерси»

    Коллектив из Ньюарка, штат Нью-Джерси, поднялся на шестую позицию в зачете Восточного дивизиона. В 10 играх регулярного чемпионата он сумел насобирать 12 баллов.

    После победы над «Айлендерс», добытой 25 января, «Нью-Джерси» пережил три поражения кряду. Неприятная серия стартовала с потерь в матчах с «Филадельфией» (3:5; 1:3).

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    • Затем подопечные Линди Раффа отправились в гости к «Баффало». В «КиБанк Центре» «дьяволы» проиграли по буллитам (3:3, 0:1). Но во втором матче «Девс» были сильнее (5:3).

    После двух поединков с «Баффало» «Нью-Джерси» вынужден был отправиться на карантин. А вернувшись из самоизоляции, «Девилз» в Нью-Йорке раскатали «Рейнджерс» (5:2).

    Прогноз

    Победа «Бостона» в предстоящем матче оценивается в 1.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.88, а на победу «Нью-Джерси» — 4.28.

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    Потери «дьяволов» в составе не отразились на результате игры с «Рейнджерс». Однако теперь им предстоит встретиться с лидерами дивизиона.

    В отличие от «рейнджеров», ребята Брюса Кэссиди не будут недооценивать соперника и не позволят себе терять очки. Наши прогноз и ставка — победа «Бостона» за 1.70.

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