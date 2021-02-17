НХЛ. «Вашингтон» прервал серию поражений, «Нью-Джерси» разгромил «Рейнджерс»

«Баффало» — «Айлендерс» 0:3

«Айлендерс» на выезде обыграли «Баффало» со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Дублем отметился Андерс Ли. Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил все 20 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Айлендерс» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Голы: Ли — 6 (Добсон, Бэйли), 4:43 — 0:1. Пажо — 6 (Пулок, Ледди), 11:58 — 0:2. Ли — 7 (п.в., Бэйли, Пажо), 59:59 — 0:3Вратари: Хаттон (56:51 — 58:40, 58:56) — СорокинШтраф: 4-4Броски: 20 (9+3+8) — 24 (10+5+9)

«Айлендерс» с 19 очками идет вторым на Востоке, «Баффало» (10 баллов) — восьмой.

«Баффало» — «Айлендерс»

«Питтсбург» — «Вашингтон» 1:3

«Вашингтон» прервал серию из четырех поражений, переиграв в гостях «Питтсбург» со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). В составе победителей отличились Конор Шири, Якуб Врана и Ларс Эллер. У проигравших шайбу забросил Зак Астон-Риз. Российские хоккеисты обоих клубов результативными действиями не отметились.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Вашингтон» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Голы: Шири — 3 (Паник, Дженсен), 24:52 — 0:1. Врана — 5 (Оши, Бэкстрем), 31:31 — 0:2. Эллер — 2 (Паник, Хара), 41:09 — 0:3. Эстон-Риз — 3 (Блюгерс, Марино), 55:05 — 1:3Вратари: Джерри (57:52) — ВанечекШтраф: 10-6Броски: 27 (13+5+9) — 42 (15+18+9)

«Вашингтон» идет на четвертом месте в Восточном дивизионе, а «Питтсбург» — на пятом.

«Питтсбург» — «Вашингтон»

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» 2:5

«Рейнджерс» потерпели четвертое подряд поражение, уступив дома «Нью-Джерси» со счетом 2:5 (0:0, 2:2, 0:3). Российский нападающий «синерубашечников» Павел Бучневич отметился одной заброшенной шайбой. Российский форвард «Дэвилз» Михаил Мальцев забросил первую шайбу в НХЛ, поразив пустые ворота.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 2:5 (0:0, 2:2, 0:3) Голы: Заха — 3 (бол., Сиверсон, Куокканен), 27:37 — 0:1. Блэкуэлл — 2 (Хауден), 31:32 — 1:1. Батчер — 1 (Меркли, Куокканен), 37:14 — 1:2. Бучневич — 4 (Крайдер, Труба), 39:27 — 2:2. Шарангович — 2 (Суббан, Братт), 50:43 — 2:3. Меркли — 1 (Куокканен), 54:09 — 2:4. Мальцев — 1 (п.в., Палмиери), 59:39 — 2:5Вратари: Шестеркин (57:01 — 59:39) — БлэквудШтраф: 9-5Броски: 39 (9+16+14) — 37 (16+9+12)

«Нью-Джерси» занимает шестое место в Восточном дивизионе, а «Рейнджерс» — седьмое.

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»

«Вегас» — «Колорадо» 2:3

«Колорадо» на выезде обыграл «Вегас» со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Победу гостям принес Назема Кадри, забивший за 41 секунду до конца третьего периода.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Колорадо» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Голы: Маккиннон — 3 (Рантанен, Саад), 7:08 — 0:1. Пачиоретти — 8 (бол., Теодор, Карлссон), 36:36 — 1:1. Саад — 6 (Донской, Грэйвс), 37:39 — 1:2. Маршессо — 5 (Карлссон, Смит), 46:52 — 2:2. Кадри — 4 (Донской, Байрам), 59:19 — 2:3Вратари: Флери (59:35) — ГрубауэрШтраф: 11-9Броски: 29 (7+12+10) — 24 (9+8+7)

«Вегас» с 21 очком остался на первом месте в Западном дивизионе, «Колорадо» с 17 очками — на третьей строчке.

«Вегас» — «Колорадо»

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» 4:0

«Лос-Анджелес» на своем льду разгромил «Миннесоту» со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Джарет Андерсон-Долан, Тревор Мур, Дастин Браун и Дрю Даути.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Голы: Андерсон-Долан — 3 (бол., Картер, Виларди), 3:26 — 1:0. Мур — 1 (Андерсон-Долан), 32:03 — 2:0. Браун — 7 (Копитар, Андерсон), 56:56 — 3:0. Даути — 4 (п.в.), 59:23 — 4:0Вратари: Куик — Кяхкенен (57:43 — 59:23)Штраф: 6-6Броски: 29 (9+13+7) — 28 (3+15+10)

«Лос-Анджелес» с 13 очками занимает шестое место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 12 очками — на восьмой строчке.