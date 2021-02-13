В матче Кубка Beijer Швеция сыграет с Россией. Матч пройдет на «Мальме Арене» 13 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. Швеция — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Шведская сборная заработала 2 балла. В турнирном зачете она находится на втором месте. В своем первом поединке «три короны» одержали верх над Чехией в овертайме (3:2).

В минувшем розыгрыше Кубка Beijer Швеция была первой. Тогда ребята Юхана Гарпенлева добыла 9 очков, одолев Чехию (2:1), Швецию (5:2) и Финляндию (5:1).

В новом сезоне Евротура шведская команда заняла последнее место в Кубке Карьяла. Тогда «три короны» влетели Чехии (1:3), России по буллитам (1:1, 1:2) и Финляндии (2:3).

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В Кубке Первого канала шведы финишировали вторыми. В декабрьском Евротуре команда проиграла россиянам по буллитам (3:3, 1:2), раскатала финнов (4:1) и была разбита чехами (1:4).

Россия

Команда России после первого матча имеет 3 балла на счету. В таблице она сейчас лидирует. На старте турнира «красная машина» хлопнула Финляндию (3:2).

У России уже больше очков чем в прошлом розыгрыше Кубка Beijer. Тогда сборная набрала всего 1 балл и проиграла финнам (0:3), шведам (2:5) и чехам по буллитам (3:3, 0:3).

В новом сезоне Россия только побеждает. Сперва подопечные Игоря Ларионова затащили Кубок Карьяла, одержав верх над Финляндией (6:2), Швецией по буллитам (1:1, 2:1) и Чехией (3:0).

Взяли россияне и Кубок Первого канала. Ребята Ларионова были сильнее Швеции в послематчевых бросках (3:3, 1:2), после чего снесли Чехию (4:1) и Финляндию (5:1).

Прогноз

На победу Швеции букмекеры дают коэффициент 2.42, на ничью — 4.22, а на победу России — 2.66.

Ни один матч на старте Кубка Beijer не подарил больше 5 голов. В предстоящем поединке состоится битва за лидерство, где коллективы также могут попытаться сыграть осторожнее.

Дома Швеция не станет позволять России слишком активничать впереди, но коллектив Ларионова сделает все, чтобы продлить победную серию. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.75.