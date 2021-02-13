В матче Кубка Beijer Финляндия сыграет с Чехией. Матч пройдет на «Мальме Арене» 13 февраля. Начало встречи — в 14:00 мск. Финляндия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Финская команда в первой игре осталась без набранных баллов и оказалась последней в таблице, потерпев поражение от сборной России (2:3).

Не особо удачно финны выступили и в прошлом розыгрыше Кубка Beijer, заняв третье место. Тогда «львы» раскатали Россию (3:0), а также уступили Чехии (1:3) и Швеции (1:5).

Новый сезон Евротура Финляндия начала с третьей позиции в Кубке Карьяла. В ноябре коллектив Юкки Ялонена влетел россиянам (2:6) и чехам (0:2), а также хлопнул шведов (3:2).

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В Кубке Первого канала сборная Финляндии вновь оказалась на третьей строчке. Ребята Ялонена одержали верх над Чехией (4:3), после чего они крупно проиграли Швеции (1:4) и России (1:5).

Чехия

В своей первой игре чешский коллектив заработал 1 балл. В турнирной таблице он пока находится на третьем месте. На старте чемпионата команда сдалась Швеции в овертайме (3:2).

В минувшем Кубке Beijer Чехия заняла второе место. Тогда еще под руководством Милоша Ржиги эта сборная уступила Швеции (1:2), после чего она победила Финляндию (3:1) и Россию по буллитам (3:3, 3:0).

В Кубке Карьяла Чехия также оказалась второй. На старте ноябрьского Евротура подопечные Филипа Пешана обыграли Швецию (3:1) и Финляндию (2:0). Затем было поражение от России (0:3).

Кубок Первого канала сборная Чехии завершила на последнем месте. Тогда «львы» уступили финнам (3:4) и россиянам (1:4). А в конце декабрьского созыва чехи раскатали Швецию (4:1).

Прогноз

На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.10, а на победу Чехии — 2.93.

Финны на старте Кубка Beijer достойно бились с Россией, но в итоге слились в третьем периоде. Однако в предстоящем поединке им вполне по силам хлопнуть чехов, которые также потеряли очки.

Наши прогноз и ставка — победа Финляндии с форой 0 за 1.67.