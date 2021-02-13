ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичВозраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни? Жозе МоуриньюСокрушительный удар по Моуринью. «Тоттенхэм» забил четыре гола и все равно проиграл Андрей РублевAustralian Open. Медведев, Рублев, Хачанов и Надаль вышли в третий круг, Кузнецова, Кенин выбыли
  • 23:01
    • «Бавария» — победитель клубного чемпионата мира
  • 19:54
    • УЕФА не нашел расизма в словах судьи матча ПСЖ — «Истанбул»
  • 00:57
    • Гол Абрахама вывел «Челси» в четвертьфинал Кубка Англии
  • 20:58
    • «Аль-Ахли» победил «Палмейрас» в матче за третье место на Клубном ЧМ
  • 19:32
    • Сборная России выиграла у Финляндии в матче Евротура
  • 19:01
    • Неймар выбыл на четыре недели
    Все новости спорта

    Заработают ли финны первые очки в Кубке Beijer?

    Финляндия — Чехия. Прогноз и ставка (к. 1.67) на хоккейный матч Кубка Beijer 13 февраля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Евротур Прогнозы на Шведские хоккейные игры Прогнозы на сборную Финляндии Прогнозы на сборную Чехии
    Прогноз и ставки на Финляндия — Чехия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Теэму Турунен
    В матче Кубка Beijer Финляндия сыграет с Чехией. Матч пройдет на «Мальме Арене» 13 февраля. Начало встречи — в 14:00 мск. Финляндия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. Евротур. Шведские Игры 13 Февраля 2021 года
    Финляндия
  • Хельсинки
    •  Финляндия 14:00 Чехия Чехия
  • Прага
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    Финляндия

    Финская команда в первой игре осталась без набранных баллов и оказалась последней в таблице, потерпев поражение от сборной России (2:3).

    Не особо удачно финны выступили и в прошлом розыгрыше Кубка Beijer, заняв третье место. Тогда «львы» раскатали Россию (3:0), а также уступили Чехии (1:3) и Швеции (1:5).

    Новый сезон Евротура Финляндия начала с третьей позиции в Кубке Карьяла. В ноябре коллектив Юкки Ялонена влетел россиянам (2:6) и чехам (0:2), а также хлопнул шведов (3:2).

    Все прогнозы на хоккей

    В Кубке Первого канала сборная Финляндии вновь оказалась на третьей строчке. Ребята Ялонена одержали верх над Чехией (4:3), после чего они крупно проиграли Швеции (1:4) и России (1:5).

    Чехия

    В своей первой игре чешский коллектив заработал 1 балл. В турнирной таблице он пока находится на третьем месте. На старте чемпионата команда сдалась Швеции в овертайме (3:2).

    В минувшем Кубке Beijer Чехия заняла второе место. Тогда еще под руководством Милоша Ржиги эта сборная уступила Швеции (1:2), после чего она победила Финляндию (3:1) и Россию по буллитам (3:3, 3:0).

    В Кубке Карьяла Чехия также оказалась второй. На старте ноябрьского Евротура подопечные Филипа Пешана обыграли Швецию (3:1) и Финляндию (2:0). Затем было поражение от России (0:3).

    Кубок Первого канала сборная Чехии завершила на последнем месте. Тогда «львы» уступили финнам (3:4) и россиянам (1:4). А в конце декабрьского созыва чехи раскатали Швецию (4:1).

    Прогноз

    На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.10, а на победу Чехии — 2.93.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Финны на старте Кубка Beijer достойно бились с Россией, но в итоге слились в третьем периоде. Однако в предстоящем поединке им вполне по силам хлопнуть чехов, которые также потеряли очки.

    Наши прогноз и ставка — победа Финляндии с форой 0 за 1.67.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Айлендерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Детройт — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чикаго — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Потапова — Уильямс
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Жабер — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Карацев — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Кудерметова — Халеп
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ризеспор — Эрзурумспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Болонья — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»
    • 02:23 06/02/2021     Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионов
  • Реформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
    • 17:06 06/02/2021     Квинси Промес
  • Трансферный дайджест. 2-8 февраля
    • 20:51 08/02/2021
    Финляндия — Чехия: прогноз и ставка на матч 13.02.2021 в 14:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.67.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры