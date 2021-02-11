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    Соберется ли «Йокерит» с силами в игре против «Куньлуня»?

    «Йокерит» — «Куньлунь». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 11 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Куньлунь»
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    Алекс Грант
    В матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Куньлунь». Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 11 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Февраля 2021 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 19:30 Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
  • Пекин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
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    «Йокерит»

    В регулярном чемпионате финский клуб по-прежнему находится на пятом месте в Западной конференции. В 53 поединках он заработал 62 балла.

    Но в последнее время «Йокерит» часто раздает очки другим командам. В конце прошлого месяца «шуты» одержали верх над «Сочи» (3:2) и разгромили «Торпедо» (4:1), после чего было четыре поражения в пяти матчах.

    Сперва на «Хартвалл Арене» подопечные Лаури Марьямяки не смогли справиться с «Металлургом» Мг (1:5), а затем команда потерпела поражение от «Динамо» Москва на выезде (1:5).

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    В своем следующем матче «Йокерит» встретился с «Куньлунем» и одержал верх над китайской командой (2:1). А в двух других поединках «джокеры» проиграли СКА (2:3) и «Северстали» в овертайме (1:2).

    «Куньлунь»

    Представители Китая в таблице Восточной конференции находятся на 12 месте. Приняв участие в 53 матчах «регулярки», они сумели насобирать всего 30 баллов.

    Последняя победа «Куньлуня» датирована 14 января. Тогда в Новосибирске «драконы» смогли уверенно обыграть «Сибирь». После этого прошло еще девять матчей. Во всех встречах пекинцы проиграли.

    Первым соперником в этой печальной серии оказался «Амур», которому «Куньлунь» влетел в дополнительное время (2:3). Позже коллектив Алексея Ковалева проиграл «Нефтехимику» (5:6).

    Затем на чужих аренах «Куньлунь» уступил «Витязю» (0:3), «Локомотиву» (2:3), «Ак Барсу» (1:3) и «Торпедо» (0:3). Далее в Мытищах пекинцы влетели «Спартаку» (3:5), «Йокериту» (1:2) и «Витязю» (4:5).

    Прогноз

    На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.41, на ничью — 5.80, а на победу «Куньлуня» — 6.80.

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    Подвиги коллектива Алексея Ковалева уже давно закончились, теперь команда сливается, пропуская при этом довольно много.

    В игре с такой командой «шуты» должны брать очки, учитывая, что путевку в плей-офф им еще никто не обеспечил. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» победит в первом периоде с коэффициентом 2.00.

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