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    Матч между Чехией и Швецией порадует голами?

    Чехия — Швеция. Прогноз и ставка (к. 1.65) на хоккейный матч Кубка Beijer 11 февраля 2021 года

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    Андреас Винерли
    В матче Кубка Beijer Чехия сыграет со Швецией. Матч пройдет на «Мальме Арене» 11 февраля. Начало встречи — в 21:00 мск. Чехия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чехия

    Прошлогодний розыгрыш Кубка Beijer чешская команда закончила на второй позиции. За три матча она смогла заработать 5 зачетных баллов.

    Тогда сборная Чехии потерпела поражение от Швеции (1:2), после чего «львы» разобрались с Финляндией (3:1) и вытащили игру с россиянами по буллитам (3:3, 3:0).

    Позже в Кубке Карьяла Чехия также заняла второе место. В трех поединках она победила Швецию (3:1) и Финляндию (2:0), а затем крупно влетела России (0:3).

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    Хуже чехи выступили в Кубке Первого канала. В декабрьском Евротуре «львы» оказались последними, уступив Финляндии (3:4) и России (1:4). Далее подопечные Филипа Пешана раскатали шведов (4:1).

    Швеция

    Домашний Евротур шведская команда выиграла с большим отрывом. За три матча она заработала 9 очков и опередила ближайших преследователей на 4 пункта.

    В первом поединке Швеция тогда взяла верх над Чехией (2:1). А в паре других матчей «три короны» раскатали Россию (5:2) и Финляндию (5:1).

    В ноябрьском созыве шведы провалились, оказавшись последними. Команда Юхана Гарпенлева проиграла Чехии (1:3), России по буллитам (1:1, 1:2) и Финляндии (2:3).

    Кубок Первого канала Швеция завершила на второй позиции. В декабрьских встречах «три короны» влетели россиянам по буллитам (3:3, 1:2), раскатали финнов (4:1) и были разбиты чехами (1:4).

    Прогноз

    На победу Чехии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.38, на ничью — 4.24, а на победу Швеции — 1.91.

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    Команда Юхана Гарпенлева дома чувствует себя уверенно. Разумеется, шведы будут пытаться победить в родных стенах.

    На старте они выдадут результативный поединок с Чехией, которая также не намерена сливаться в первом же матче. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.65.

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