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    «Кэпс» дома обыграют крупно «Филадельфию»?

    «Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 1.74) на хоккейный матч НХЛ 7 февраля 2021 года

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    «Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз и ставка
    Майкл Сгарбосса
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 7 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. «Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 07 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Вашингтон»

    Столичный клуб провел в «регулярке» 11 матчей, в которых заработал 12 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он подвинулся на третье место.

    Совсем недавно «Вашингтон» выдал самую крупную на данный момент серию без поражений, состоящую из трех поединков. Одним из соперников в отрезке был нью-йоркский клуб «Айлендерс».

    В двух матчах с «островитянами» подопечные Питера Лавиолетта победили в основное время (3:2; 6:3). А затем столичный клуб обыграл «Бостон» в овертайме (4:3).

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    Но в недавних поединках «Кэпс» остались без набранных очков. Сперва дома «Вашингтон» уступил «Бостону» (3:5), а затем он оказался слабее «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» (2:4).

    «Филадельфия»

    Хоккейный клуб из Филадельфии, штат Пенсильвания, провел 12 поединков в регулярном чемпионате и заработал в них 16 баллов. В зачете Восточного дивизиона он находится на второй позиции.

    У «Филадельфии» недавно также была неплохая победная серия, которая насчитывает четыре матча. А стартовала она с пары побед над «Нью-Джерси» (5:3; 3:1).

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    • Затем в «Веллс Фарго Центре» «летчики» принимали «Айлендерс». Оба раза подопечные Алена Виньо добыли победы в дополнительное время (3:2; 4:3).

    После этого «Филадельфия» зарубилась с «Бостоном». В первом матче она уступила в овертайме (3:4), а во втором — оказалась слабее в течение часа игры (1:2).

    Прогноз

    Победа «Вашингтона» в предстоящем матче оценивается в 2.18, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Филадельфии» — 2.83.

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    Несмотря на общие неплохие результаты, у «Филадельфии» в текущем сезоне нередко возникают проблемы в поединках против сильных соперников, коим и является «Вашингтон».

    В родных стенах «Кэпс» будут давить оппонентов и постараются обойти их в таблице. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 с коэффициентом 1.74.

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