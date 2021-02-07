В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 7 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. «Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Столичный клуб провел в «регулярке» 11 матчей, в которых заработал 12 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он подвинулся на третье место.

Совсем недавно «Вашингтон» выдал самую крупную на данный момент серию без поражений, состоящую из трех поединков. Одним из соперников в отрезке был нью-йоркский клуб «Айлендерс».

В двух матчах с «островитянами» подопечные Питера Лавиолетта победили в основное время (3:2; 6:3). А затем столичный клуб обыграл «Бостон» в овертайме (4:3).

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Но в недавних поединках «Кэпс» остались без набранных очков. Сперва дома «Вашингтон» уступил «Бостону» (3:5), а затем он оказался слабее «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» (2:4).

«Филадельфия»

Хоккейный клуб из Филадельфии, штат Пенсильвания, провел 12 поединков в регулярном чемпионате и заработал в них 16 баллов. В зачете Восточного дивизиона он находится на второй позиции.

У «Филадельфии» недавно также была неплохая победная серия, которая насчитывает четыре матча. А стартовала она с пары побед над «Нью-Джерси» (5:3; 3:1).

Затем в «Веллс Фарго Центре» «летчики» принимали «Айлендерс». Оба раза подопечные Алена Виньо добыли победы в дополнительное время (3:2; 4:3).

После этого «Филадельфия» зарубилась с «Бостоном». В первом матче она уступила в овертайме (3:4), а во втором — оказалась слабее в течение часа игры (1:2).

Прогноз

Победа «Вашингтона» в предстоящем матче оценивается в 2.18, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Филадельфии» — 2.83.

Несмотря на общие неплохие результаты, у «Филадельфии» в текущем сезоне нередко возникают проблемы в поединках против сильных соперников, коим и является «Вашингтон».

В родных стенах «Кэпс» будут давить оппонентов и постараются обойти их в таблице. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 с коэффициентом 1.74.