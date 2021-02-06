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    НХЛ. «Тампа» победила «Детройт», «Флорида» одолела «Нэшвилл»

    6 февраля в регулярном чемпионате НХЛ прошли пять встреч

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    «Тампа-Бэй»
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    «Тампа-Бэй» — «Детройт» 3:1

    «Тампа» на своем льду переиграла «Детройт» со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

    В составе победителей дубль оформил Барклай Гудроу, еще один гол на счету Патрика Маруна. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28 и был признан первой звездой матча. Единственную шайбу у проигравших забросил российский форвард Владислав Наместников.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Детройт» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Наместников — 2 (Задина, Меррилл), 10:00 — 0:1. Марун — 1, 13:56 — 1:1. Гудроу — 1 (Рутта, Пойнт), 37:29 — 2:1. Гудроу — 2 (п.в., Коулман, Макдона), 59:32 — 3:1Вратари: Василевский — Грайсс (58:37 — 59:32)Штраф: 4-6Броски: 32 (14+9+9) — 28 (12+12+4)

    «Детройт» потерпел восьмое поражение подряд, «Тампа» продлила победную серию до четырех встреч.

    «Тампа-Бэй» — «Детройт»

    «Филадельфия» — «Бостон» 1:2

    «Филадельфия» проиграла «Бостону» в домашнем матче — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).

    У победителей отличились Брэд Маршанд и Шон Курали, за проигравших шайбу забросил Джеймс ван Римсдайк.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Бостон» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
    Голы: ван Римсдайк — 6 (бол., Густафссон, Жиру), 40:27 — 1:0. Маршан — 7 (Пастрняк, Макэвой), 52:01 — 1:1. Керали — 2 (Бьорк, Крейчи), 52:28 — 1:2Вратари: Эллиотт (57:41) — РаскШтраф: 11-17Броски: 24 (7+4+13) — 23 (5+8+10)

    «Брюинз» одержали третью победу кряду. «Флайерз» потерпели второе поражение подряд.

    «Филадельфия» — «Бостон»

    «Флорида» — «Нэшвилл» 2:1

    «Флорида» на своем льду переиграла «Нэшвилл» со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

    В составе победителей по 2 очка набрал Александр Барков (1+1) и Картер Вераге (1+1). За «Нэшвилл» гол забил Колтон Сиссонс.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Нэшвилл» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Сиссонс — 2 (Йоси, Эллис), 4:04 — 0:1. Барков — 4 (Верхэге, Типпетт), 25:58 — 1:1. Верхэге — 6 (Барков, Уигар), 35:31 — 2:1Вратари: Дридгер — Ринне (58:46)Штраф: 4-6Броски: 36 (20+9+7) — 25 (5+9+11)

    «Флорида» с 14 очками идет второй в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» (10) — седьмой.

    «Флорида» — «Нэшвилл»

    «Анахайм» — «Сан-Хосе» 4:5 ОТ

    «Анахайм» на своем льду по буллитам уступил «Сан-Хосе» — 4:5 Б (0:1, 3:0, 1:3, 0:0, 0:1).

    В основное время у «Шаркс» отличились Мэттью Ньето, Логан Кутюр, Эвандер Кейн и Брент Бернс. Победный буллит реализовал Кевин Лабанк. За «Дакс» дубль оформил Макс Комтуа, по голу забили Адам Хенрик и Трой Терри.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Сан-Хосе» — 4:5 Б (0:1, 3:0, 1:3, 0:0, 0:1)
    Голы: Нието — 3 (Серенсен, Хмелевски), 12:50 — 0:1. Хенрик — 2 (Грант, Терри), 30:03 — 1:1. Терри — 1 (Фаулер, Грант), 33:48 — 2:1. Комтуа — 4 (Ракелль), 38:22 — 3:1. Кутюр — 4 (Кейн, Бернс), 40:39 — 3:2. Кейн — 3 (мен.), 42:06 — 3:3. Бернс — 3 (Донато), 48:04 — 3:4. Комтуа — 5 (Рауни, Линдхольм), 51:33 — 4:4Победный буллит: ДонатоВратари: Гибсон — ДжонсШтраф: 6-6Броски: 37 (8+13+11+5) — 30 (17+3+8+2)

    «Анахайм» занимает пятое место в таблице Западного дивизиона с 11 очками, «Сан-Хосе» идет на седьмом месте с 8 очками.

    «Вегас» — «Лос-Анджелес» 5:2

    «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд, проиграв на выезде «Весагу» со счетом 2:5 (0:3, 0:2, 2:0).

    В составе «Голден Найтс» по 3 очка набрали Николас Хаг (1+2), Вильям Карлссон (1+2) и Макс Пасиоретти (0+3). Голы в составе «Кингз» забили Остин Вагнер и Дастин Браун.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Лос-Анджелес» — 5:2 (3:0, 2:0, 0:2)
    Голы: Хэйг — 1 (Пачоретти, Стоун), 0:50 — 1:0. Стоун — 3 (Пачоретти, Теодор), 9:32 — 2:0. Маршессо — 2 (Карлссон, Хэйг), 10:40 — 3:0. Карлссон — 3 (Маршессо, Хэйг), 21:35 — 4:0. Гласс — 2 (бол., Карлссон, Пачоретти), 27:03 — 5:0. Вагнер — 1 (Браун, Мяяття), 47:47 — 5:1. Браун — 4 (бол., Копитар, Кемпе), 53:33 — 5:2Вратари: Флери — Куик (Петерсен, 21:35)Штраф: 4-8Броски: 36 (9+15+12) — 29 (10+12+7)

    «Вегас» идет третьим на Западе (13 очков), «Лос-Анджелес» — последний (8 баллов).

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