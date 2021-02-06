НХЛ. «Тампа» победила «Детройт», «Флорида» одолела «Нэшвилл»

«Тампа-Бэй» — «Детройт» 3:1
«Тампа» на своем льду переиграла «Детройт» со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).
В составе победителей дубль оформил Барклай Гудроу, еще один гол на счету Патрика Маруна. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28 и был признан первой звездой матча. Единственную шайбу у проигравших забросил российский форвард Владислав Наместников.
«Детройт» потерпел восьмое поражение подряд, «Тампа» продлила победную серию до четырех встреч.
«Филадельфия» — «Бостон» 1:2
«Филадельфия» проиграла «Бостону» в домашнем матче — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).
У победителей отличились Брэд Маршанд и Шон Курали, за проигравших шайбу забросил Джеймс ван Римсдайк.
«Брюинз» одержали третью победу кряду. «Флайерз» потерпели второе поражение подряд.
«Флорида» — «Нэшвилл» 2:1
«Флорида» на своем льду переиграла «Нэшвилл» со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).
В составе победителей по 2 очка набрал Александр Барков (1+1) и Картер Вераге (1+1). За «Нэшвилл» гол забил Колтон Сиссонс.
«Флорида» с 14 очками идет второй в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» (10) — седьмой.
«Анахайм» — «Сан-Хосе» 4:5 ОТ
«Анахайм» на своем льду по буллитам уступил «Сан-Хосе» — 4:5 Б (0:1, 3:0, 1:3, 0:0, 0:1).
В основное время у «Шаркс» отличились Мэттью Ньето, Логан Кутюр, Эвандер Кейн и Брент Бернс. Победный буллит реализовал Кевин Лабанк. За «Дакс» дубль оформил Макс Комтуа, по голу забили Адам Хенрик и Трой Терри.
«Анахайм» занимает пятое место в таблице Западного дивизиона с 11 очками, «Сан-Хосе» идет на седьмом месте с 8 очками.
«Вегас» — «Лос-Анджелес» 5:2
«Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд, проиграв на выезде «Весагу» со счетом 2:5 (0:3, 0:2, 2:0).
В составе «Голден Найтс» по 3 очка набрали Николас Хаг (1+2), Вильям Карлссон (1+2) и Макс Пасиоретти (0+3). Голы в составе «Кингз» забили Остин Вагнер и Дастин Браун.
«Вегас» идет третьим на Западе (13 очков), «Лос-Анджелес» — последний (8 баллов).