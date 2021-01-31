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    Обойдет ли «Миннесота» «Колорадо» в таблице?

    «Миннесота» — «Колорадо». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч НХЛ 31 января 2021 года

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    «Миннесота» — «Колорадо»: прогноз и ставка
    Кевин Фиала
    В матче регулярного сезона НХЛ «Миннесота» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 31 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 31 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Миннесота»

    Команда из Сент-Пола заработала 10 очков в восьми матчах регулярного чемпионата. В турнирной таблице Западного дивизиона она находится на третьем месте.

    На старте сезона «Миннесота» отправилась в гости к «Лос-Анджелесу» и добыла две победы в дополнительное время с одинаковым счетом (3:4).

    А первое поражение «дикари» потерпели от «Анахайма» 19 января (0:1). Но после этого «Минни» получила реванш в игре с «кряквами» (3:2). В своем следующем противостоянии подопечные Дина Эвансона раскатали «Сан-Хосе» (4:1).

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    Однако во втором матче с «Шаркс» «Миннесота» проиграла (3:5). Недавно команда Эвансона еще пару раз встретилась с «Лос-Анджелесом». В этих поединках «Минни» уступила (1:2) и одержала верх (5:3).

    «Колорадо»

    В своих восьми играх «регулярки» команда из Денвера также заработала 10 очков. В таблице Восточного дивизиона она находится на втором месте.

    В дебютной встрече сезона «Колорадо» дома был разгромлен «Сент-Луисом» (1:4). Однако после этого матча «Эвс» разнесли «музыкантов» (8:0).

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    • Затем «Колорадо» хлопнул «Лос-Анджелес» (3:2), а спустя пару дней он уступил «королям» (2:4). Позже в первом поединке с «Анахаймом» подопечные Джареда Беднара были сильнее в овертайме (3:2).

    В их следующей встрече «Колорадо» потерпел поражение (1:3). В последних играх «Эвс» сошлись с «Сан-Хосе». Оба матча ребята из Денвера провели достойно (7:3; 3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Миннесоты» в грядущем матче букмекеры дают коэффициент 3.12, ничья оценивается в 4.52, а победа «Колорадо» — в 2.06.

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    Обе коллектива идут в таблице уверенно и достаточно много забивают. У «Колорадо» лучший показатель в атаке в своем дивизионе, а «Минни» в данной статистике является третьей.

    От личной встречи этих команд вполне логично ожидать высокой результативности, учитывая, что каждый из последних пяти очных поединков дарил зрителям 5+ голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 2.5 с коэффициентом 1.81.

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