В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Франция будет принимать Словакию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 18 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Франция — Словакия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Франция

Турнирное положение: Никаких серьезных ожиданий от перестраивающейся сборной Франции на этом чемпионате не было, но и откровенно слабого хоккея от неё не ждали.

Последние матчи: Свои дежурные три очка подопечные Бозона набрали, но их может не хватить для сохранения прописки в высшем дивизионе.

Франция — Словакия: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 8.006.701.30Бонус$9500

Травмированные игроки: Французы будут играть сильнейшим составом, хоть он и имеет определённый кризис идей в атаке.

Общий тонус клуба: Со словаками легкой игры не ожидается, поскольку именно они видятся безоговорочными фаворитами предстоящего поединка.

Словакия

Турнирное положение: Если брать прошлогодний чемпионат мира, то сборная Словакии стала на голову сильнее практически по всем параметрам.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: За три последних поединка ни одного поражения, причем не все соперники относились к очевидным аутсайдерам.

Травмированные игроки: Игроки Рэмзи очень хорошо готовы физически, поэтому из-за травм до сих пор никто не выбыл.

Общий тонус клуба: С французами вполне можно бороться за продолжение победной серии и обеспечивать себе выход в плей-офф.

Статистика для ставок

Коллектив Рэмзи победил в трех последних матчах на чемпионате мира

Словаки выиграли четыре последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 8.65, на ничью — 6.62, на гостей — 1.31.

Прогноз: Словаки не испытают серьезных сложностей с добычей победы

Альтернативный прогноз: Встреча не получится богатой на заброшенные шайбы, поскольку во главу угла будет стоять результат.

Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.67.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.28.