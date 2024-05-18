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    Словаки продлят победную серию?

    Франция — Словакия. Ставка (к. 1.67) и прогноз на матч чемпионата мира, 18 мая 2024 года

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    Словакия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Франция будет принимать Словакию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 18 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Франция — Словакия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа B 18 Мая 2024 года

    Франция

  • Париж
    •  Франция 21:20 Словакия

    Словакия

  • Братислава
    •

    Франция

    Турнирное положение: Никаких серьезных ожиданий от перестраивающейся сборной Франции на этом чемпионате не было, но и откровенно слабого хоккея от неё не ждали.

    Последние матчи: Свои дежурные три очка подопечные Бозона набрали, но их может не хватить для сохранения прописки в высшем дивизионе.

    Франция — Словакия: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Французы будут играть сильнейшим составом, хоть он и имеет определённый кризис идей в атаке.

    Общий тонус клуба: Со словаками легкой игры не ожидается, поскольку именно они видятся безоговорочными фаворитами предстоящего поединка.

    Словакия

    Турнирное положение: Если брать прошлогодний чемпионат мира, то сборная Словакии стала на голову сильнее практически по всем параметрам.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: За три последних поединка ни одного поражения, причем не все соперники относились к очевидным аутсайдерам.

    Травмированные игроки: Игроки Рэмзи очень хорошо готовы физически, поэтому из-за травм до сих пор никто не выбыл.

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    Общий тонус клуба: С французами вполне можно бороться за продолжение победной серии и обеспечивать себе выход в плей-офф.

    Статистика для ставок

    • Коллектив Рэмзи победил в трех последних матчах на чемпионате мира

    • Словаки выиграли четыре последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 8.65, на ничью — 6.62, на гостей — 1.31.

    Прогноз: Словаки не испытают серьезных сложностей с добычей победы

    Альтернативный прогноз: Встреча не получится богатой на заброшенные шайбы, поскольку во главу угла будет стоять результат.

    Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.67.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.28.

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    Франция — Словакия. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Франция будет принимать Словакию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 18 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Франция — Словакия с коэффициентом 1.67.
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