Франция
Словакия
Франция
Турнирное положение: Никаких серьезных ожиданий от перестраивающейся сборной Франции на этом чемпионате не было, но и откровенно слабого хоккея от неё не ждали.
Последние матчи: Свои дежурные три очка подопечные Бозона набрали, но их может не хватить для сохранения прописки в высшем дивизионе.
Франция — Словакия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Французы будут играть сильнейшим составом, хоть он и имеет определённый кризис идей в атаке.
Общий тонус клуба: Со словаками легкой игры не ожидается, поскольку именно они видятся безоговорочными фаворитами предстоящего поединка.
Словакия
Турнирное положение: Если брать прошлогодний чемпионат мира, то сборная Словакии стала на голову сильнее практически по всем параметрам.
Последние матчи: За три последних поединка ни одного поражения, причем не все соперники относились к очевидным аутсайдерам.
Травмированные игроки: Игроки Рэмзи очень хорошо готовы физически, поэтому из-за травм до сих пор никто не выбыл.
Общий тонус клуба: С французами вполне можно бороться за продолжение победной серии и обеспечивать себе выход в плей-офф.
Статистика для ставок
- Коллектив Рэмзи победил в трех последних матчах на чемпионате мира
- Словаки выиграли четыре последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 8.65, на ничью — 6.62, на гостей — 1.31.
Прогноз: Словаки не испытают серьезных сложностей с добычей победы
- 2.01Чехия — Великобритания: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.82Канада — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 1.79Германия — Польша: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
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Альтернативный прогноз: Встреча не получится богатой на заброшенные шайбы, поскольку во главу угла будет стоять результат.
Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.67.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.28.