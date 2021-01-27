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    Справится ли «Нэшвилл» с гостями из Чикаго?

    «Нэшвилл» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 27 января 2021 года

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    «Нэшвилл» — «Чикаго»: прогноз и ставка
    Роман Йоси
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 27 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нэшвилл» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Нэшвилл»

    Коллектив из Нэшвилла провел пять матчей и заработал 4 зачетных балла. В таблице Центрального дивизиона «хищники» пока идут седьмыми.

    Новый сезон «Нэшвилл» начал удачно, добыв максимум очков в двух матчах с «Коламбусом». В родных стенах «Предс» уверенно разобрались с «Блю Джекетс» (3:1; 5:2).

    Но после этого «коты» только проигрывали. Сперва была встреча с «Каролиной», в которой ребята Джона Хайнса сдали третий период и потерпели поражение с крупным счетом (2:4).

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    А недавно «Нэшвилл» дважды сразился с «Далласом». В одном из матчей «хищники» были раздавлены без шансов (0:7), а во втором они уступили с минимальным разрывом (2:3).

    «Чикаго»

    Команда из Чикаго приняла участие в шести встречах сезона, в ходе которых она заполучила 5 очков и поднялась на третье место в Центральном дивизионе.

    В отличие от «Нэшвилла», «Чикаго» начал «регулярку» кошмарно. «Би-хокс» потерпели 4 поражения кряду. Сперва «дрозды» дважды крупно проиграли «Тампе-Бэй» (1:5; 2:5).

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    • Затем подопечные Джереми Коллитона влетели и «Флориде» (2:5). А во втором матче с «пантерами» «Чикаго» уступил уже в дополнительное время (4:5).

    Значительно улучшить турнирное положение «Блэкхокс» помогли две встречи с «Детройтом». Оба матча «Чикаго» затащил уверенно (4:1; 6:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Нэшвилла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.91, на ничью — 4.78, а на победу «Чикаго» — 3.40.

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    «Хищники» на старте сезона провели два достойных матча, а затем напоролись на соперников посильнее и трижды кряду уступили. «Чикаго» же нашел свою игру в поединках с главным аутсайдером.

    Но во встрече с более серьезным оппонентом «дрозды» могут поплыть и остаться без набранных баллов. Наши прогноз и ставка — победа «Нэшвилла» в матче с коэффициентом 1.65.

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