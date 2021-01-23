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    ЦСКА и «Йокерит» не будут жалеть друг друга

    ЦСКА — «Йокерит». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч КХЛ 23 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Йокерит
    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Йокерит»
    Маркус Хянникяйнен
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 23 января. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Января 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 17:00 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
    •

    ЦСКА

    Команда из столицы давно и уверенно идет первой в зачете Западной конференции. На данный момент она успела провести 48 игр, в ходе которых заработала 75 очков.

    Дома последний раз ЦСКА терял баллы 5 января. В тот день «армейцы» оказались слабее «Автомобилиста» в серии буллитов (1:1, 0:1).

    После неудачной игры с «Авто» подопечные Игоря Никитина разгромили «Нефтехимик» (6:1), одолели СКА в овертайме (3:2), а также разбили «Динамо» Рига (7:1).

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    Позже ЦСКА в Ярославле крупно влетел «Локомотиву» (0:3). Но в своих недавних играх «армейцы» были хороши. Команда Никитина победила СКА (3:1), «Спартак» (2:1) и «Амур» (3:2).

    «Йокерит»

    Финский клуб из города Хельсинки пока успел выйти на лед 44 раза. За все свои матчи «джокеры» получили 53 балла, а таблице Западной конференции они оказались седьмыми.

    В январе «Йокерит» нестабилен. Финны демонстрируют разные результаты, но чаще все же проигрывают. В начале года «шуты» влетели ЦСКА в дополнительное время (4:5).

    Далее ребята Лаури Марьямяки разгромили «Сочи» (5:0), крупно проиграли «Спартаку» (1:4), победили «Автомобилист» (3:2), а позже уступили тому же «Авто» (2:3).

    После пары матчей с «Автомобилистом» «Йокерит» проиграл «Нефтехимику» в овертайме (2:3), а затем он одержал верх над «Спартаком» (3:1). В недавней встрече «шуты» были разбиты «Барысом» (1:4).

    Прогноз и ставка

    Победа ЦСКА в предстоящей игре оценивается в 1.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Йокерита» — 4.68.

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    Зачастую две забивные команды между собой играют открыто и балуют зрителей изобилием голов. В 7 из 8 последних матчей они забрасывали суммарно 5+ шайб. А в трех недавних встречах тотал был равен или переваливал за 6 голов.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.83.

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