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    «Тампа-Бэй» снова обыграет «Коламбус»?

    «Коламбус» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч НХЛ 23 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Тампа-Бэй»
    «Коламбус» — «Тампа-Бэй»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Коламбус» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет на «Нэшнуайд Арене» 23 января. Начало встречи — в 22:00 мск. «Коламбус» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Коламбус»

    Клуб из Колумбуса уже сыграл в пяти встречах регулярного первенства. В ходе этих матчей он получил 4 балла и занял шестое место в Центральном дивизионе.

    На старте «регулярки» «Коламбус» встретился с «Нэшвиллом». Оба поединка оказались для «мундиров» провальными и команды осталась без очков (1:3; 2:5).

    Второе противостояние свело «Коламбус» с «Детройтом». Первая игра с «крылышками» была для «Блю Джекетс» удачной (3:2), а во второй команда оказалась слабее в дополнительное время (2:3).

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    А 22 января «Коламбус» встретился с «Тампой-Бэй». Матч перевалил за час игрового времени, а уже в овертайме подопечные Джона Тортореллы пропустили контрольную шайбу и уступили (2:3).

    «Тампа-Бэй»

    Коллектив из Тампы, штат Флорида, в регулярном чемпионате сыграл пока трижды, но это не мешает команде лидировать в Центральном дивизионе с 6 очками в резерве.

    На старте сезона «Тампа-Бэй» сразилась с «Чикаго». Но оба матча не доставили действующим обладателям Кубка Стэнли никаких проблем.

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    • В первом поединке подопечные Джона Купера разгромили «Блэкхокс» со счетом — 5:1, а во второй игре «молнии» позволили «дроздам» забить пару голов, но все равно победили крупно — 5:2.

    Напряженным для «Тампы-Бэй» получился матч с «Коламбусом». Встреча, в которой «молниям» пришлось отыгрываться, переросла в овертайм, где финальную точку поставил Брэйден Поинт (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Коламбуса» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 3.05, на ничью — 4.58, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.08.

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    В пяти играх «Коламбус» уже успел получить в свою сетку 16 голов. А ребята Джона Купера идут пока без потерь и имеют надежную защиту (5 пропущенных).

    С атакой у «молний» также все нормально. В трех играх они отличились 13 раз. С такой формой в начале сезона гости из Тампы разберутся с «Коламбусом» и во второй их встрече. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» больше 3 с коэффициентом 1.81.

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