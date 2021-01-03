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    Порадует ли результативностью первая игра года на «Уфа-Арене»?

    «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 3 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Автомобилист»
    Эдуард Гиматов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на «Уфа-Арене» 3 января. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Автомобилист».
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    Хоккей. КХЛ 03 Января 2021 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 14:30 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    «Салават Юлаев»

    Уфимская команда успела провести 42 матча в регулярном первенстве. В турнирной таблице Восточной конференции она находится в тройке лидеров с 51 зачетным баллом на счету.

    В начале декабря «Салават Юлаев» застрял в полосе неприятностей, в ходе которой он четырежды проиграл в основное время. Уступили уфимцы «Йокериту» (1:3), «Динамо» Москва (0:3), «Металлургу» (1:3) и еще раз «Йокериту» (0:3).

    Но эту серию «юлаевцы» смогли прекратить 13 декабря. Тогда подопечные Томи Ламсы хлопнули «Сибирь» (3:1). А в следующем матче клуб из Уфы без шансов разнес минское «Динамо» (8:3).

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    После сольного номера в игре с белорусским клубом «Салават Юлаев» уступил «Авто» (2:3). В двух последних поединках 2020-го команда Ламсы взяла верх над «Сибирью» (3:1) и «Магниткой» (4:2).

    «Автомобилист»

    Команда, базирующаяся в Екатеринбурге, провела 39 матчей регулярки. За все это время она набрала 48 баллов, благодаря чему закрепила за собой шестое место в турнирной таблице Востока.

    Концовка 2020-го получась для «Авто» скомканной. В середине ноября и в начале декабря «Автомобилист» пережил кошмарный отрезок из десяти матчей без побед. А прервался он 13 числа прошлого месяца.

    Тогда подопечные Билла Питерса в гостях разнесли «Металлург» Мг (4:0). А после удачного выезда в Магнитогорск екатеринбуржцы вновь остались без очков, влетев дома «Трактору» (3:2).

    К счастью, в трех последних поединках 2020-го года «Автомобилист» шел без потерь. В тех матчах команда Питерса обыграла «Салават Юлаев» (3:2), «Нефтехимик» (3:0) и «Амур» (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.10, а на победу «Автомобилиста» — 2.81.

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    Каждой из двух команд захочется продолжить победный путь в 2021-м, который оба коллектива заложили еще в прошлом году.

    Последняя игра этих соперников подарила зрителям 5 заброшенных шайб. На «Уфа-Арене» отдохнувшие хоккеисты должны вновь зарубиться результативно и порадовать болельщиков голами. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.65. 0

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    «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 3 января 2021 года. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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