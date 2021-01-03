«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 3 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на «Уфа-Арене» 3 января. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Автомобилист».

«Салават Юлаев»

Уфимская команда успела провести 42 матча в регулярном первенстве. В турнирной таблице Восточной конференции она находится в тройке лидеров с 51 зачетным баллом на счету.

В начале декабря «Салават Юлаев» застрял в полосе неприятностей, в ходе которой он четырежды проиграл в основное время. Уступили уфимцы «Йокериту» (1:3), «Динамо» Москва (0:3), «Металлургу» (1:3) и еще раз «Йокериту» (0:3).

Но эту серию «юлаевцы» смогли прекратить 13 декабря. Тогда подопечные Томи Ламсы хлопнули «Сибирь» (3:1). А в следующем матче клуб из Уфы без шансов разнес минское «Динамо» (8:3).

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После сольного номера в игре с белорусским клубом «Салават Юлаев» уступил «Авто» (2:3). В двух последних поединках 2020-го команда Ламсы взяла верх над «Сибирью» (3:1) и «Магниткой» (4:2).

«Автомобилист»

Команда, базирующаяся в Екатеринбурге, провела 39 матчей регулярки. За все это время она набрала 48 баллов, благодаря чему закрепила за собой шестое место в турнирной таблице Востока.

Концовка 2020-го получась для «Авто» скомканной. В середине ноября и в начале декабря «Автомобилист» пережил кошмарный отрезок из десяти матчей без побед. А прервался он 13 числа прошлого месяца.

Тогда подопечные Билла Питерса в гостях разнесли «Металлург» Мг (4:0). А после удачного выезда в Магнитогорск екатеринбуржцы вновь остались без очков, влетев дома «Трактору» (3:2).

К счастью, в трех последних поединках 2020-го года «Автомобилист» шел без потерь. В тех матчах команда Питерса обыграла «Салават Юлаев» (3:2), «Нефтехимик» (3:0) и «Амур» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.10, а на победу «Автомобилиста» — 2.81.

Каждой из двух команд захочется продолжить победный путь в 2021-м, который оба коллектива заложили еще в прошлом году.

Последняя игра этих соперников подарила зрителям 5 заброшенных шайб. На «Уфа-Арене» отдохнувшие хоккеисты должны вновь зарубиться результативно и порадовать болельщиков голами. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.65. 0