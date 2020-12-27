«Витязь» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 27 декабря 2020 года

«Витязь»
После 38 сыгранных матчей в регулярке команда из Подольска имеет 39 зачетных баллов. В турнирной таблице Западной конференции она занимает девятую позицию.
Команда Михаила Кравеца продолжает играть нестабильно, чередуя небольшие отрезки из побед ненужными потерями. В начале декабря «Витязь» проиграл дома «Торпедо» (2:3).
А после встречи с нижегородцами «богатыри» уступили «Барысу» по буллитам (2:2, 0:1). Первая победа зимой была добыта в противостоянии с «Сибирью» 8 декабря (2:1).
В следующих матчах «Витязь» проиграл «Амуру» (1:3), а также взял верх над «Авангардом» (4:3). После Евротура команда Кравеца разобралась с «Йокеритом» (2:1) и влетела «Спартаку» (3:5).
ЦСКА
Столичный клуб в своих 38 матчах регулярного первенства сумел набрать 60 очков. С такими показателями москвичи уверенно лидируют в рейтинге Западной конференции.
В декабре ЦСКА успел провести 6 поединков. В четырех встречах «армейцы» победили. Первого числа эта команда не без проблем обыграла «Куньлунь» в дополнительное время (3:2).
А после матча с китайским клубом ЦСКА умудрился дома проиграть «Динамо» Минск с крупным счетом — 2:4. Но уже в следующем поединке подопечные Игоря Никитина одержали верх над «Торпедо» (2:1).
Перед паузой на матчи сборных московский коллектив разгромил «Авангард» (4:1) и обыграл «Локомотив» (3:2). А по завершении Евротура ЦСКА уступил в «армейском» дерби СКА по буллитам (3:3, 1:3).
Прогноз и ставка
Победа «Витязя» в этой встрече оценивается 6.20, на ничью букмекеры предлагают коэффициент 5.25, а на победу ЦСКА — 1.42.
В предстоящем поединке «витязей» ждет непростая встреча с лидерами Запада, которые находятся в хорошей форме.
Однако ЦСКА с комфортом лидирует, а клуб из Подольска отстал от зоны плей-офф, поэтому именно хозяева будут более мотивированными. За счет этого «богатыри» могут и вытащить сложный матч. Наши прогноз и ставка — победа «Витязя» с форой +2 за 1.79. 0