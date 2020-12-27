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    Выстоит ли «Витязь» в игре с ЦСКА?

    «Витязь» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 27 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — ЦСКА
    «Витязь»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на арене «Витязь» 27 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Витязь» — ЦСКА.
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    Хоккей. КХЛ 27 Декабря 2020 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.50
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 1.40
  • Ставка!
    •

    «Витязь»

    После 38 сыгранных матчей в регулярке команда из Подольска имеет 39 зачетных баллов. В турнирной таблице Западной конференции она занимает девятую позицию.

    Команда Михаила Кравеца продолжает играть нестабильно, чередуя небольшие отрезки из побед ненужными потерями. В начале декабря «Витязь» проиграл дома «Торпедо» (2:3).

    А после встречи с нижегородцами «богатыри» уступили «Барысу» по буллитам (2:2, 0:1). Первая победа зимой была добыта в противостоянии с «Сибирью» 8 декабря (2:1).

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    В следующих матчах «Витязь» проиграл «Амуру» (1:3), а также взял верх над «Авангардом» (4:3). После Евротура команда Кравеца разобралась с «Йокеритом» (2:1) и влетела «Спартаку» (3:5).

    ЦСКА

    Столичный клуб в своих 38 матчах регулярного первенства сумел набрать 60 очков. С такими показателями москвичи уверенно лидируют в рейтинге Западной конференции.

    В декабре ЦСКА успел провести 6 поединков. В четырех встречах «армейцы» победили. Первого числа эта команда не без проблем обыграла «Куньлунь» в дополнительное время (3:2).

    А после матча с китайским клубом ЦСКА умудрился дома проиграть «Динамо» Минск с крупным счетом — 2:4. Но уже в следующем поединке подопечные Игоря Никитина одержали верх над «Торпедо» (2:1).

    Перед паузой на матчи сборных московский коллектив разгромил «Авангард» (4:1) и обыграл «Локомотив» (3:2). А по завершении Евротура ЦСКА уступил в «армейском» дерби СКА по буллитам (3:3, 1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Витязя» в этой встрече оценивается 6.20, на ничью букмекеры предлагают коэффициент 5.25, а на победу ЦСКА — 1.42.

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    В предстоящем поединке «витязей» ждет непростая встреча с лидерами Запада, которые находятся в хорошей форме.

    Однако ЦСКА с комфортом лидирует, а клуб из Подольска отстал от зоны плей-офф, поэтому именно хозяева будут более мотивированными. За счет этого «богатыри» могут и вытащить сложный матч. Наши прогноз и ставка — победа «Витязя» с форой +2 за 1.79. 0

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