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    Победит ли «Йокерит» на «Хартвалл Арене»?

    «Йокерит» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 26 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Северсталь»
    Никлас Фриман
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 26 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Северсталь».

    «Йокерит»

    Финская команда из города Хельсинки сыграла только в 33 матчах регулярки. За все свои поединки «джокеры» набрали 39 баллов и заняли шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

    Сейчас «Йокерит» находится не в лучшей форме. В декабре «шуты» вышли на лед 8 раз. В пяти матчах они проиграли. В начале месяца финны на «Хартвалл Арене» победили «Салават Юлаев» (3:1).

    А уже в следующем матче коллектив Лаури Марьямяки уступил «Спартаку» в дополнительное время (2:3). Позже «джокеры» разгромили «Трактор» (5:2) и «Салават Юлаев» (3:0).

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    А с 13 по 22 декабря «Йокерит» только проигрывал. Уступили финны в двух матчах «Ак Барсу» (1:4; 1:4), после чего команда Марьямяки влетела «Витязю» (1:2) и «Динамо» Москва (0:4).

    «Северсталь»

    Череповецкая команда приняла участие в 38 встречах регулярного первенства, в ходе которых набрала 42 балла. В турнирной таблице Западной конференции она расположилась на шестом месте.

    С 4 по 13 декабря «Северсталь» провела мощный отрезок из пяти поединков без поражений. Стартовала эта серия со встречи с «Динамо» Рига, в которой «стальные» были сильнее в овертайме (4:3).

    В следующем матче коллектив Андрея Разина обыграл «Авангард» по буллитам (1:1, 2:1), а затем череповецкий клуб победил «Динамо» Рига (4:2), «Спартак» (4:3) и «Торпедо» (3:0).

    Прервалась серия без поражений 22 декабря. В Ярославле «Северсталь» уступила «Локомотиву» (1:2). В своем последнем матче «стальные» не справились со СКА в Питере (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Йокерита» в этой игре букмекеры дают коэффициент 1.68, на ничью — 4.50, а на победу «Северстали» — 4.12.

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    В текущем сезоне команды встретились между собой дважды. Каждая из сторон победила по разу с одинаковым счетом — 5:2.

    В предстоящем матче финны выложатся на максимум, чтобы выбраться из полосы без побед и не подпустить к себе соперников в Западной конференции. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» с коэффициентом 1.68. 0

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