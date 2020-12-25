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    Проведет ли Швейцария результативную игру со Словакией?

    Швейцария U20 — Словакия U20. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 25 декабря 2020 года

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    Подготовка сборной Словакии к МЧМ
    В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Швейцарии 25 декабря сыграет со сборной Словакии. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на Швейцария U20 — Словакия U20.
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    Хоккей. МЧМ-2021. Группа A 25 Декабря 2020 года
    Швейцария U20
  • Берн
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  • Братислава
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    Коэффициенты на матч
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    Швейцария

    Швейцарская сборная в прошлом розыгрыше Молодежного чемпионата мира дошла до четвертьфинала. На стадии 1/4 эта команда встретилась с Россией. Тогда швейцарцы уступили в две шайбы — 1:3.

    В течение года Швейцария также успела сыграть в четырех контрольных встречах. В двух она смогла победить. В одном из выигрышных матчей сборная устроила голевую перестрелку с Германией (8:4).

    В следующих двух поединках команда уступила. Это также были противостояния с немцами. В одном швейцарцы оказались слабее в основное время (2:3), а в другом — по буллитам (3:3, 1:2).

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    Перед началом Молодежного чемпионата мира Швейцария сыграла еще в одном товарняке. В рубке с Австрией подопечные Марко Байера одержали верх — 3:2.

    Словакия

    На прошлом МЧМ словацкая сборная в группе A заняла четвертое место. Тогда она смогла набрать 3 очка и опередила последних казахстанцев на 3 балла.

    С одной победой и тремя поражениями Словакия спокойно вышла в четвертьфинал. На стадии 1/4 команда сошлась с Канадой. В этой игре словаки были разгромлены (1:6).

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    • После вылета из турнира Словакия в течение года скатала шесть товарняков. Летом эта команда проиграла три поединка Чехии (2:6; 0:4; 1:3).

    А осенью Словакия провела три экзотические встречи с клубами. Во всех играх она уступила. А влетели подопечные Роберта Петровицки «Михаловице» (0:3), «Попраду» (1:6) и «Словану» Братислава (1:6).

    Прогноз и ставка

    На победу Швейцарии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.48, на ничью — 5.00, а на победу Словакии — 5.30.

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    В 2019-м году две эти команды забили 9 шайб. Но в том поединке швейцарцы раскатали далеко не самых сильных оппонентов — 7:2.

    В предстоящем матче коллектив Марко Байера также подтвердит статус фаворита, но на старте громить соперников он не будет. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 за 1.79. 0

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    Швейцария U20 — Словакия U20. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 25 декабря 2020 года. Прогноз на Швейцария U20 — Словакия U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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