Швейцария U20 — Словакия U20. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 25 декабря 2020 года

Швейцария
Швейцарская сборная в прошлом розыгрыше Молодежного чемпионата мира дошла до четвертьфинала. На стадии 1/4 эта команда встретилась с Россией. Тогда швейцарцы уступили в две шайбы — 1:3.
В течение года Швейцария также успела сыграть в четырех контрольных встречах. В двух она смогла победить. В одном из выигрышных матчей сборная устроила голевую перестрелку с Германией (8:4).
В следующих двух поединках команда уступила. Это также были противостояния с немцами. В одном швейцарцы оказались слабее в основное время (2:3), а в другом — по буллитам (3:3, 1:2).
Перед началом Молодежного чемпионата мира Швейцария сыграла еще в одном товарняке. В рубке с Австрией подопечные Марко Байера одержали верх — 3:2.
Словакия
На прошлом МЧМ словацкая сборная в группе A заняла четвертое место. Тогда она смогла набрать 3 очка и опередила последних казахстанцев на 3 балла.
С одной победой и тремя поражениями Словакия спокойно вышла в четвертьфинал. На стадии 1/4 команда сошлась с Канадой. В этой игре словаки были разгромлены (1:6).
После вылета из турнира Словакия в течение года скатала шесть товарняков. Летом эта команда проиграла три поединка Чехии (2:6; 0:4; 1:3).
А осенью Словакия провела три экзотические встречи с клубами. Во всех играх она уступила. А влетели подопечные Роберта Петровицки «Михаловице» (0:3), «Попраду» (1:6) и «Словану» Братислава (1:6).
Прогноз и ставка
На победу Швейцарии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.48, на ничью — 5.00, а на победу Словакии — 5.30.
В 2019-м году две эти команды забили 9 шайб. Но в том поединке швейцарцы раскатали далеко не самых сильных оппонентов — 7:2.
В предстоящем матче коллектив Марко Байера также подтвердит статус фаворита, но на старте громить соперников он не будет. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 за 1.79. 0