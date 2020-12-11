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    Каким получится выезд в Уфу для «Йокерита»?

    «Салават Юлаев» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч КХЛ 11 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Йокерит
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Йокерит»
    Никлас Йенсен
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на «Уфа-Арене» 11 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Йокерит».
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    Хоккей. КХЛ 11 Декабря 2020 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Салават Юлаев»

    Сыграв в 36 поединках регулярного сезона, представители Уфы смогли набрать 43 очка, благодаря чему в Восточной конференции команда замыкает пятерку лидеров.

    Несмотря на то что «Салават Юлаев» пока уверенно идет в топ-5, с результатами у этого клуба в последнее время дела складываются не очень. В четырех встречах из пяти недавних уфимцы проиграли.

    Одна из потерь очков случилась в дуэли со СКА на «Уфа-Арене» 28 ноября, исход которой решился в серии послематчевых бросков не в пользу «Салавата Юлаева» (2:2. 1:2).

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    После неудачного поединка с «армейцами» подопечные Томи Ламсы обыграли «Автомобилист» в дополнительное время (1:0). А в следующих трех матчах «Салават Юлаев» влетел «Йокериту» (1:3), «Динамо» Москва (0:3) и «Магнитке» (1:3).

    «Йокерит»

    Финская команда из города Хельсинки пытается закрепиться в зоне плей-офф. За 28 сыгранных матчей она смогла заработать 37 очков, а в таблице Запада «шуты» уже идут восьмыми.

    В отличие от «Салавата Юлаева», «Йокерит» в последних встречах побеждал немного чаще. Но все же финны далеки от идеальной формы. В шести недавних поединках они трижды уступили.

    В конце ноября подопечные Лаури Марьямяки на выезде потерпели поражения от «Торпедо» (2:3) и «Витязя» по буллитам (3:3, 2:3), но 30 числа «джокеры» обыграли СКА в послематчевых бросках (1:1, 4:2).

    В начале декабря «Йокерит» на «Хартвалл Арене» одержал верх над «Салаватом Юлаевым» (3:1), после чего не справился со «Спартаком» в овертайме (2:3). А 9 числа «шуты» разгромили «Трактор» (5:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.14, а на победу «Йокерита» — 2.43.

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    Недавний поединок двух команд остался за финнами. Более того, «шуты» не проигрывают «Салавату Юлаеву» в гостях уже в четырех матчах.

    Сейчас «юлаевцы» находятся не в идеальной форме, что может стать причиной четвертого подряд домашнего поражения на данном этапе сезона. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» в матче с коэффициентом 1.92. 0

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