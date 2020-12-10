«Амур» — «Витязь». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч КХЛ 10 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Амур» будет принимать «Витязь». Матч пройдет на «Платинум Арене» 10 декабря. Начало встречи — в 12:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Витязь».

«Амур»

Команда, представляющая Хабаровск, уже давно застряла на десятом месте в зачете Восточной конференции. Приняв участие в 36 матчах регулярки, она насобирала 28 очков.

В конце прошлого месяца «Амур» провел четыре выездных встречи. Но в ходе этого путешествия «тигры» победили всего 1 раз. В одном из гостевых поединков было поражение от СКА (3:5).

Затем «Амур» в Мытищах раскатал «Куньлунь» (4:2). А в двух следующих играх на чужом льду подопечные Сергея Светлова оказались слабее «Авангарда» (2:4) и «Динамо» Москва (2:3).

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В декабре «Амур» пока играет только дома. В первом зимнем матче «тигры» на «Платинум Арене» раскатали «Спартак» (6:2). А в двух других встречах хабаровчане уступили «Сочи» (2:3) и «Локомотиву» (3:4).

«Витязь»

Хоккейный клуб, базирующийся в Подольске, успел сыграть в 34 поединках регулярного сезона КХЛ. В этих матчах «витязям» удалось собрать 35 очков и занять 9 место в Западной конференции.

В конце прошлого месяца «Витязю» посчастливилось дважды выйти на лед в родных стенах. Более того, в этих матчах представители Подольска не проиграли.

В одной из встреч на арене «Витязь» хозяева одержали верх над «Йокеритом» в послематчевых бросках (3:3, 3:2). А затем подопечные Михаила Кравеца разгромили «Динамо» Рига (4:1).

А вот в начале декабря «богатыри» у себя дома потерпели поражение от «Торпедо» (2:3). Далее в Нур-Султане «Витязь» влетел «Барысу» по буллитам (2:2, 0:1). А в последнем поединке команда из Подольска обыграла «Сибирь» (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Амура» в предстоящем матче оценивается в 2.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Витязя» — 2.65.

В последних трех поединках в родных стенах хабаровчане дважды уступили, но бились «тигры» до конца. В трех встречах они суммарно забросили 11 шайб.

Высокую результативность хозяева будут способны продемонстрировать и в дуэли с «Витязем», который пропускает достаточно много. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 1.92. 0