«Торпедо» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет в «Нагорном» 24 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Автомобилист».

«Торпедо»

Хоккейный клуб из Нижнего Новгорода находится на данный момент на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. В 27 играх регулярки команда завоевала 26 очков.

Ноябрьские выступления «Торпедо» начало с двух поражений. Первого числа «автозаводцы» дома проиграли «Амуру» в дополнительное время (3:4). А затем команда пережила разгром от «Ак Барса» (2:6).

Позже подопечные Дэвида Немировски встретились в «Нагорном» с «Куньлунем». В этой игре хозяева победили китайскую команду (2:0). Далее было гостевое поражение от «Сибири» (1:3).

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После выезда в Новосибирск «Торпедо» снова сразилось с «Ак Барсом». На сей раз «автозаводцы» влетели казанцами на «Татнефть-Арене» (5:7). А в недавнем матче с «Авто» нижегородцы победили по буллитам (2:2, 2:0).

«Автомобилист»

Представители Екатеринбурга на данный момент имеют 38 очков, набранных в 26 матчах регулярного первенства. В зачете Восточной конференции команда находится на четвертой строчке.

С 28 октября по 14 ноября «Автомобилист» выдал неплохой отрезок из четырех побед. Начался он с домашней игры против «Локомотива», в которой екатеринбуржцы взяли верх в овертайме (1:0).

А 1 ноября подопечные Билла Питерса на «Уралец-Арене» разгромили «Динамо» Рига (7:2). Еще в двух матчах «Авто» снова победило «Локо» (2:1) и рижское «Динамо» в дополнительное время (3:2).

Но в двух последних встречах команда Билла Питерса проиграла. В Казани «Автомобилист» оказался слабее «Ак Барса» (0:3), а 21 ноября клуб из Екатеринбурга уступил «Торпедо» по буллитам (2:2, 0:2).

Прогноз и ставка

Победа «Торпедо» в этой встрече оценивается в 3.13, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Автомобилиста» — 2.01.

В «Нагорном» между собой сыграют команды, любящие открытый, атакующий хоккей. Оба коллектива привыкли забивать много. Да и пропускают они прилично.

В семи очных матчах из десяти последних в Нижнем Новгороде соперники баловали зрителей минимум пятью заброшенными шайбами. В грядущей встрече голов также должно быть много. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.60. 0