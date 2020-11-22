СКА — «Амур». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 22 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Амур». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 22 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на СКА — «Амур».

СКА

Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место в зачете Восточной конференции. За 27 поединков регулярного первенства он заработал 35 баллов и отстал от лидеров на 10 очков.

В ноябре СКА успел сыграть в пяти матчах, три из которых прошли на выезде. В четырех встречах «армейцы» победили. В одном из поединков питерцы на «Хартвалл Арене» разгромили «Йокерит» (4:1).

Затем подопечные Валерия Брагина встретились с «Витязем» в Подольске. В этом матче гости раскатали «богатырей» (8:1). А позже в Череповце была победа над «Северсталью» (2:0).

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В первой домашней игре в ноябре СКА одержал верх над «Салаватом Юлаевым» в дополнительное время (3:2). А 18 числа «армейцы» в «Большом» потерпели поражение от «Трактора» (0:1).

«Амур»

Команда, базирующаяся в Хабаровске, успела принять участие в 29 играх регулярного сезона. В них было набрано 24 очка. В турнирной таблице Восточной конференции этот клуб идет девятым.

В ноябре «Амур» сыграл в пяти поединках. В трех матчах «тигры» вышли победителями. Первого числа хабаровчане в Нижнем Новгороде одержали верх над «Торпедо» в дополнительное время (4:3).

Затем подопечные Сергея Светлова провели 4 встречи у себя дома. В первом поединке на «Платинум Арене» хозяева проиграли «Динамо» Минск (1:2). А затем команда одолела «Авангард» (2:1).

Во втором матче с клубом из Омска кряду «Амур» потерпел поражение (2:3), а 19 ноября «тигры» переиграли «Металлург» Мг в дополнительное время (2:1).

Прогноз и ставка

На победу СКА в предстоящем поединке букмекеры дают коэффициент 1.34, на ничью они предлагают котировку 5.90, а на победу «Амура» — 7.00.

Часто в «Ледовом дворце» хабаровский клуб крупно уступает хозяевам. Но в текущем сезоне «Амур» играет смело против любого соперника, несмотря на то что часто он из-за подобного страдает.

В гостях «тигры», безусловно, навяжут борьбу питерцам, но у себя дома СКА не проиграет. А вот результативностью данный матч порадует. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.64. 0