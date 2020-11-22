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    СКА — «Амур». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 22 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Амур
    Прогноз и ставки на СКА — «Амур»
    Антон Бурдасов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Амур». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 22 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на СКА — «Амур».
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    Хоккей. КХЛ 22 Ноября 2020 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 17:30 Амур Амур
  • Хабаровск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
  • X
  • 6.10
  • 2
  • 7.30
  • Ставка!
    •

    СКА

    Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место в зачете Восточной конференции. За 27 поединков регулярного первенства он заработал 35 баллов и отстал от лидеров на 10 очков.

    В ноябре СКА успел сыграть в пяти матчах, три из которых прошли на выезде. В четырех встречах «армейцы» победили. В одном из поединков питерцы на «Хартвалл Арене» разгромили «Йокерит» (4:1).

    Затем подопечные Валерия Брагина встретились с «Витязем» в Подольске. В этом матче гости раскатали «богатырей» (8:1). А позже в Череповце была победа над «Северсталью» (2:0).

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    В первой домашней игре в ноябре СКА одержал верх над «Салаватом Юлаевым» в дополнительное время (3:2). А 18 числа «армейцы» в «Большом» потерпели поражение от «Трактора» (0:1).

    «Амур»

    Команда, базирующаяся в Хабаровске, успела принять участие в 29 играх регулярного сезона. В них было набрано 24 очка. В турнирной таблице Восточной конференции этот клуб идет девятым.

    В ноябре «Амур» сыграл в пяти поединках. В трех матчах «тигры» вышли победителями. Первого числа хабаровчане в Нижнем Новгороде одержали верх над «Торпедо» в дополнительное время (4:3).

    Затем подопечные Сергея Светлова провели 4 встречи у себя дома. В первом поединке на «Платинум Арене» хозяева проиграли «Динамо» Минск (1:2). А затем команда одолела «Авангард» (2:1).

    Во втором матче с клубом из Омска кряду «Амур» потерпел поражение (2:3), а 19 ноября «тигры» переиграли «Металлург» Мг в дополнительное время (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу СКА в предстоящем поединке букмекеры дают коэффициент 1.34, на ничью они предлагают котировку 5.90, а на победу «Амура» — 7.00.

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    Часто в «Ледовом дворце» хабаровский клуб крупно уступает хозяевам. Но в текущем сезоне «Амур» играет смело против любого соперника, несмотря на то что часто он из-за подобного страдает.

    В гостях «тигры», безусловно, навяжут борьбу питерцам, но у себя дома СКА не проиграет. А вот результативностью данный матч порадует. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.64. 0

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    СКА — «Амур». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 22 ноября 2020 года. Прогноз на СКА — «Амур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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