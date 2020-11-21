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    Вернется ли «Локо» на победный путь?

    «Локомотив» — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 21 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Динамо Рига
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Динамо» Рига
    Денис Алексеев
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать «Динамо» Рига. Матч пройдет на «Арене-2000» 21 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Динамо» Рига.
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    Хоккей. КХЛ 21 Ноября 2020 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 Динамо Рига Динамо Рига
  • Рига
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 6.10
  • 2
  • 8.30
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    Ярославская команда замыкает тройку лидеров в турнирной таблице Западной конференции. В ходе 26 матчей регулярного сезона она набрала 36 очков. Разрыв между первой строчкой составляет 9 баллов.

    В конце октября была прервана хорошая серия «Локомотива» из девяти поединков без поражений. А обломал данный отрезок «Автомобилист», которому «Локо» уступил в овертайме (0:1).

    После неудачной встречи с «Авто» команда Андрея Скабелки провела три победных матча кряду. В этих поединках «железнодорожники» обыграли «Динамо» Москва (3:2), «Динамо» Минск (4:1) и «Барыс» (7:2).

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    А в трех последних на сегодня матчах «Локомотив» проигрывает. В одном из поединков ярославцы снова уступили «Автомобилисту» (1:2). Позже подопечные Скабелки влетели ЦСКА (1:3) и «Йокериту» (1:4).

    «Динамо» Рига

    Представители Латвии все еще идут последними в Западной конференции. В 24 играх эта команда насобирала всего 10 очков. А разрыв между ближайшим соперником в таблице составляет 9 пунктов.

    С начала октября и по 14 ноября «Динамо» Рига проиграло 14 матчей кряду. Дважды в этом отрезке латвийцам присудили технари за несостоявшиеся встречи с «Витязем» и «Металлургом» Мг.

    После сорванных матчей команда Петериса Скудры проиграла шесть поединков в основное время. Динамовцы уступили «Динамо» Минск (0:3), «Трактору» (1:5), «Авто» (2:7), «Барысу» (0:3), «Нефтехимику» (1:3) и «Сочи» (1:3).

    А 14 ноября «Динамо» Рига потерпело поражение от «Автомобилиста» в овертайме (2:3). Хоть как-то разбавить неудачи латвийцы смогли благодаря победе над «Куньлунем» (5:3). Но позже команда Скудры крупно влетела «Динамо» Москва (1:6).

    Прогноз и ставка

    Победа «Локомотива» в этой встрече оценивается в 1.31, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.10, а на победу «Динамо» Рига — 7.80.

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    После неплохого отрезка в прошлом месяце «Локо» немного поубавил пыл. Команда проиграла 3 встречи кряду сильным соперникам.

    Но в матче с явным аутсайдером Запада «железнодорожники» должны не только брать 2 очка, но и показать уверенную игру в нападении. Наши прогноз и ставка — победа «Локомотива» с форой -2 за 1.71. 0

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    «Локомотив» — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Локомотив» — «Динамо» Рига. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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