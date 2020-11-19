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    Как много голов москвичи забьют соперникам из Риги?

    «Динамо» Москва — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Динамо» Рига
    Иван Игумнов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Динамо» Рига. Матч пройдет на «ВТБ Арене» 19 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Динамо» Рига.
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    Хоккей. КХЛ 19 Ноября 2020 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Динамо Рига Динамо Рига
  • Рига
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    «Динамо» Москва

    На данном этапе чемпионата столичная команда занимает четвертое место в таблице Западной конференции. Приняв участие в 25 играх регулярного первенства, она накопила 30 очков.

    В текущем месяце «Динамо» Москва успело сыграть в пяти матчах. В трех встречах бело-голубые добыли три победы в основное время, а еще в двух поединках столичные проиграли.

    Первого числа подопечные Владимира Крикунова на «ВТБ Арене» прихлопнули ЦСКА в принципиальном дерби (4:3). А затем в Подольске динамовцы одержали верх над «Витязем» (2:1).

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    В следующем домашнем матче «Динамо» Москва потерпело поражение от «Северстали» по буллитам (2:2, 1:3). Позже бело-голубые уступили «Салавату Юлаеву» в овертайме (3:4). В игре 16 ноября подопечные Крикунова прихлопнули «Нефтехимик» (3:0).

    «Динамо» Рига

    Латвийская команда никуда в ближайшее время не денется с последнего места в зачете Западной конференции. За 23 поединка регулярного первенства она завоевала всего 10 очков.

    В 14 недавних матчах сезона «Динамо» Рига не побеждало. Однако в двух встречах латвийскому коллективу присудили технические поражения за несостоявшиеся игры с «Витязем» и «Металлургом» Мг.

    После этих сорванных матчей подопечные Петериса Скудры уступили в основное время в шести встречах. В них клуб из Риги был слабее «Динамо» Минск (0:3), «Трактора» (1:5), «Автомобилиста» (2:7), «Барыса» (0:3), «Нефтехимика» (1:3) и «Сочи» (1:3).

    А 14 ноября «Динамо» Рига у себя дома потерпело поражение от «Автомобилиста» в дополнительное время (2:3). Затем состоялась битва низов конференций, в которой латвийцы прихлопнули «Куньлунь» (5:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.31, ничья оценивается в 6.10, а победа «Динамо» Рига — в 7.80.

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    Безусловно, в грядущем противостоянии столичная команда будет явным фаворитом, поскольку гости из Латвии переживают не лучшие времена.

    Однако подопечные Владимира Крикунова и сами сейчас играют нестабильно, поэтому разгромной победы в этом матче ожидать не стоит. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Москва меньше 4 за 1.68. 0

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    «Динамо» Москва — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Москва — «Динамо» Рига. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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