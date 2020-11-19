«Динамо» Москва — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Динамо» Рига. Матч пройдет на «ВТБ Арене» 19 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Динамо» Рига.

«Динамо» Москва

На данном этапе чемпионата столичная команда занимает четвертое место в таблице Западной конференции. Приняв участие в 25 играх регулярного первенства, она накопила 30 очков.

В текущем месяце «Динамо» Москва успело сыграть в пяти матчах. В трех встречах бело-голубые добыли три победы в основное время, а еще в двух поединках столичные проиграли.

Первого числа подопечные Владимира Крикунова на «ВТБ Арене» прихлопнули ЦСКА в принципиальном дерби (4:3). А затем в Подольске динамовцы одержали верх над «Витязем» (2:1).

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В следующем домашнем матче «Динамо» Москва потерпело поражение от «Северстали» по буллитам (2:2, 1:3). Позже бело-голубые уступили «Салавату Юлаеву» в овертайме (3:4). В игре 16 ноября подопечные Крикунова прихлопнули «Нефтехимик» (3:0).

«Динамо» Рига

Латвийская команда никуда в ближайшее время не денется с последнего места в зачете Западной конференции. За 23 поединка регулярного первенства она завоевала всего 10 очков.

В 14 недавних матчах сезона «Динамо» Рига не побеждало. Однако в двух встречах латвийскому коллективу присудили технические поражения за несостоявшиеся игры с «Витязем» и «Металлургом» Мг.

После этих сорванных матчей подопечные Петериса Скудры уступили в основное время в шести встречах. В них клуб из Риги был слабее «Динамо» Минск (0:3), «Трактора» (1:5), «Автомобилиста» (2:7), «Барыса» (0:3), «Нефтехимика» (1:3) и «Сочи» (1:3).

А 14 ноября «Динамо» Рига у себя дома потерпело поражение от «Автомобилиста» в дополнительное время (2:3). Затем состоялась битва низов конференций, в которой латвийцы прихлопнули «Куньлунь» (5:3).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.31, ничья оценивается в 6.10, а победа «Динамо» Рига — в 7.80.

Безусловно, в грядущем противостоянии столичная команда будет явным фаворитом, поскольку гости из Латвии переживают не лучшие времена.

Однако подопечные Владимира Крикунова и сами сейчас играют нестабильно, поэтому разгромной победы в этом матче ожидать не стоит. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Москва меньше 4 за 1.68. 0