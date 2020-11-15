«Сибирь» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч КХЛ 15 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сибирь» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Сибирь-Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 13:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Металлург» Мг.

«Сибирь»

Хоккейный клуб из Новосибирска сыграл в 26 матчах регулярного сезона и заработал 21 очко. В таблице Восточной конференции он занимает девятую позицию.

С 6 по 10 октября «Сибирь» потерпела 6 поражений кряду, а в конце прошлого месяца эта команда выдала неплохой отрезок из трех побед. Начался он с домашних матчей против «Трактора» (3:1) и «Барыса» (3:1).

Затем в гостях «снеговики» раскатали «Металлург» Мг (3:0). В последнем поединке октября подопечные Николая Заварухина потерпели поражение от «Ак Барса» (3:5).

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Первого ноября «Сибирь» в гостях переиграла «Нефтехимик» (3:1), а после перерыва на матчи сборных клуб из Новосибирска крупно влетел «Динамо» Минск (0:6) и «Авангарду» (1:4).

«Металлург» Мг

Магнитогорский клуб принял участие в 25 играх регулярного сезона. В этих поединках «лисы» заработали 32 балла, благодаря чему они замыкают пятерку лидеров в Восточной конференции.

В последних шести встречах «Металлург» Мг брал максимум очков всего дважды. Одна из побед была зафиксирована 23 октября в напряженной дуэли с «Северсталью» (5:4).

А концовку месяца подопечные Ильи Воробьева смазали тремя поражениями. С 26 по 30 октября «сталевары» проиграли «Торпедо» в дополнительное время (2:3), «Сибири» (0:3) и «Салавату Юлаеву» (1:4).

В начале текущего месяца «Металлург» Мг на своем льду разгромил «Трактор» (4:1), но после паузы на матчи сборных «лисы» проиграли клубу из Челябинска в овертайме (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Сибири» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.58, на ничью — 4.08, а на победу «Металлурга» Мг — 2.54.

Оба клуба сейчас играют средне и часто проваливают матчи. Кроме того, «Магнитка» продолжает страдать от кадровых потерь, а «сибиряки» — от плохой защиты.

Несмотря на проблемы, команда Воробьева способна отобрать очки у «Сибири», которая после паузы умудрилась пропустить 10 шайб в двух встречах. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг в матче с коэффициентом 1.93. 0