«Витязь» — «Спартак». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч КХЛ 14 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» будет принимать «Спартак». Матч пройдет на арене «Витязь» 14 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Витязь» — «Спартак».

«Витязь»

Команда из Подольска сумела подняться на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. За 24 игры регулярного сезона она заработала 25 очков.

Последние два матча прошлого месяца «Витязь» провел в гостях. В выездных поединках «богатыри» победили в основное время. Сперва они крупно обыграли «Динамо» Москва (5:1).

Затем в другом поединке «витязи» легко справились с «Северсталью» (3:0). В первой игре ноября подопечные Михаила Кравеца также выступили на чужом льду. В битве с «Сочи» клуб из Подольска был сильнее в овертайме (4:3).

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В двух последних на данный момент встречах «Витязь» сыграл у себя дома. Однако в родных стенах «богатыри» проиграли. В одном из матчей они уступили «Динамо» Москва (1:2), а в другом были растоптаны СКА (1:8).

«Спартак»

Столичная команда в 23 играх набрала 25 баллов. В турнирной таблице Западной конференции она находится на восьмом месте и отстает от «Витязя» по дополнительным показателям.

Четыре матча из пяти последних «Спартак» провел у себя дома. В двух поединках красно-белые победили. В одной из таких встреч «гладиаторы» без шансов переиграли «Сочи» (4:1).

А затем в родных стенах «Спартак» потерпел поражение от «Северстали» (3:4) и оказался слабее ЦСКА в дополнительное время (2:3). В четвертой домашней игре кряду подопечные Олега Знарка в овертайме одолели «Авангард» (2:1).

После паузы на матчи сборных «Спартак» провел еще одно столичное дерби против ЦСКА. В этом поединке красно-белые взяли у «армейцев» реванш благодаря победе в овертайме (4:3).

Прогноз и ставка

На победу «Витязя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.10, а на победу «Спартака» — 2.57.

В Подольске «богатыри» не могут справиться с московским клубом в течение трех последних матчей. К грядущему матчу «Витязь» также подходит не в лучшей форме.

В гостевом поединке красно-белые могут обойти команду Кравеца в таблице и приблизиться к пятерке лидеров. Наши прогноз и ставка — победа «Спартака» в матче с коэффициентом 1.97. 0