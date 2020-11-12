«Торпедо» — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» будет принимать «Куньлунь». Матч пройдет в «Нагорном» 12 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Куньлунь».

«Торпедо»

Команда из Нижнего Новгорода сыграла в 23 матчах регулярного сезона. В этих играх она заработала 22 очка, благодаря чему и находится на восьмом месте в таблице Запада.

Но «Торпедо» продолжает играть нестабильно и демонстрирует непредсказуемые результаты. В двух гостевых матчах из трех последних в октябре «автозаводцы» добыли две победы.

В дополнительное время подопечные Дэвида Немировски переиграли ЦСКА (3:2) и «Металлург» Мг (3:2), а вот в другом поединке на чужом льду нижегородцы влетели «Трактору» (1:4).

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В последней октябрьской встрече «Торпедо» крупно победило «Динамо» Минск (6:3), а в следующей игре было поражение от «Амура» в овертайме (3:4). Десятого ноября «автозаводцы» крупно уступили «Ак Барсу» (2:6).

«Куньлунь»

Представители Китая снова опустились на последнюю строчку в таблице Восточной конференции. В ходе 22 матчей регулярного сезона они заработали 12 очков.

В середине прошлого месяца «Куньлунь» сумел выдать достойную серию из трех побед кряду. В этих матчах пекинцы переиграли «Салават Юлаев» (5:3), «Торпедо» (3:1) и «Металлург» Мг (6:4).

А вот сдержать ЦСКА на «Арене Мытищи» «драконам» не удалось (2:3). Зато уже в следующем поединке подопечные Алексея Ковалева прихлопнули СКА на его льду (2:1).

Но с того момента «Куньлунь» взялся за старое и уступил в трех следующих встречах. Китайский клуб оказался слабее «Барыса» (1:2), «Салавата Юлаева» в овертайме (2:3) и «Нефтехимика» (3:6).

Прогноз и ставка

На победу «Торпедо» в предстоящей встрече букмекеры дают коэффициент 1.93, ничья оценивается в 4.24, а победа «Куньлуня» — в 3.32.

Нижегородцы в 23 играх КХЛ пропустили 73 шайбы. В таблице Востока это один из худших показателей в защите.

В последнем поединке осмелевший «Куньлунь» сумел вколотить «Торпедо» трешку. В грядущем матче команда Алексея Ковалева вполне способна вспомнить и даже повторить недавний успех. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 2 за 1.79. 0