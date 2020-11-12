ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан Ибрагимович Шведский лев. Как Ибра ведет «Милан» к чемпионству Ханс-Дитер ФликВеликолепная девятка: европейские тренеры, оформившие «Золотой хет-трик»
  • 21:01
    • Отец Месси ведет переговоры с ПСЖ
  • 15:47
    • Кварацхелия заболел коронавирусом
  • 20:43
    • Тони Кроос о Европейской Суперлиге: Мы всего лишь марионетки ФИФА и УЕФА
  • 18:22
    • Роналду может вернуться в «Ман Юнайтед»
  • 18:07
    • Минское «Динамо» разгромило «Сибирь»
  • 17:45
    • В «Спартаке» опровергли информацию о положительном тесте Айртона
  • 17:37
    • Football Manager запустил бета-версию
    Все новости спорта

    Выпутается ли рижский клуб из затянувшейся полосы неудач?

    «Динамо» Рига — «Сочи». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Рига Прогнозы на Сочи
    Прогноз и ставки на «Динамо» Рига — «Сочи»
    Мартиньш Дзиеркалс
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать «Сочи». Матч пройдет на «Арене Рига» 12 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Динамо» Рига — «Сочи».
    ×
    Хоккей. КХЛ 12 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Рига

    Представители Латвии находятся в самом низу турнирной таблицы Западной конференции. В 18 играх регулярного первенства эта команда смогла набрать всего 7 очков.

    На данном этапе сезона «Динамо» Рига переживает ужасную серию без побед, которая длится уже десять матчей. Все началось с разгромного поражения от «Витязя» 3 октября (1:6).

    Затем в гостевых поединках подопечные Петериса Скудры проиграли «Сочи» (2:4), «Йокериту» (1:4) и «Динамо» Минск по буллитам (3:3, 2:3). В послематчевых бросках латвийцы уступили и «Локомотиву» (2:2, 0:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Далее рижское «Динамо» потерпело еще пять поражений в основное время. Команда Скудры была слабее «Динамо» Минск (0:3), «Трактора» (1:5), «Автомобилиста» (2:7), «Барыса» (0:3) и «Нефтехимика» (1:3).

    «Сочи»

    В таблице Западной конференции команда из одноименного города находится на предпоследнем месте с 16 баллами на счету. Соперников из Риги она опережает на 9 очков.

    Не так давно «Сочи» и сам пережил неприятный отрезок из шести поражений подряд, однако 23 октября он был прерван благодаря разгромной победе над «Витязем» в гостях (5:2).

    После игры в Подольске подопечные Евгения Ставровского в Москве крупно влетели «Спартаку» (1:4). Затем на своем льду «леопарды» уверенно разобрались с «Барысом» (3:0).

    В двух следующих матчах «Сочи» проиграл в дополнительное время. В овертайме эта команда была слабее «Витязя» (3:4) и «Йокерита» (4:5). А 10 ноября коллектив Ставровского проиграл «Авангарду» (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Рига в предстоящем поединке букмекеры дают коэффициент 2.22, ничья оценивается в 4.04, а победа «Сочи» — в 2.80.

    100ПолучитьБонус для новичков1xbet 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Да, рижская команда буксует на дне таблицы Запада. Однако и соперник из Сочи сейчас далек от идеальной формы.

    Поединок с самой пропускающей командой Запада является хорошим шансом для латвийцев разбавить собственные неудачи и обрести хоть какую-то уверенность. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Рига в матче за 1.87. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Турция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нидерланды — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Германия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Польша — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Португалия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бельгия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Франция — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  1.37
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Завтра в 00:01
    •  1.93
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Эвергранд — Цзянсу Сунин
  • Футбол
  • Завтра в 14:35
    •  1.91
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Торпедо — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Обалдеть! Российская молодежка вынесла взрослую сборную Финляндии
    • 00:22 06/11/2020     Шапи открывает счет со штрафного
  • Безумный матч «Краснодара». Вели 2:0, но посыпались и проиграли
    • 02:24 05/11/2020     «Фейенорд» — ЦСКА
  • И эта лига — не наша. ЦСКА проиграл в Роттердаме, но сохранил шансы на евровесну
    • 03:03 06/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Динамо» Рига — «Сочи». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Рига — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры