«Динамо» Рига — «Сочи». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать «Сочи». Матч пройдет на «Арене Рига» 12 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Динамо» Рига — «Сочи».

«Динамо» Рига

Представители Латвии находятся в самом низу турнирной таблицы Западной конференции. В 18 играх регулярного первенства эта команда смогла набрать всего 7 очков.

На данном этапе сезона «Динамо» Рига переживает ужасную серию без побед, которая длится уже десять матчей. Все началось с разгромного поражения от «Витязя» 3 октября (1:6).

Затем в гостевых поединках подопечные Петериса Скудры проиграли «Сочи» (2:4), «Йокериту» (1:4) и «Динамо» Минск по буллитам (3:3, 2:3). В послематчевых бросках латвийцы уступили и «Локомотиву» (2:2, 0:2).

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Далее рижское «Динамо» потерпело еще пять поражений в основное время. Команда Скудры была слабее «Динамо» Минск (0:3), «Трактора» (1:5), «Автомобилиста» (2:7), «Барыса» (0:3) и «Нефтехимика» (1:3).

«Сочи»

В таблице Западной конференции команда из одноименного города находится на предпоследнем месте с 16 баллами на счету. Соперников из Риги она опережает на 9 очков.

Не так давно «Сочи» и сам пережил неприятный отрезок из шести поражений подряд, однако 23 октября он был прерван благодаря разгромной победе над «Витязем» в гостях (5:2).

После игры в Подольске подопечные Евгения Ставровского в Москве крупно влетели «Спартаку» (1:4). Затем на своем льду «леопарды» уверенно разобрались с «Барысом» (3:0).

В двух следующих матчах «Сочи» проиграл в дополнительное время. В овертайме эта команда была слабее «Витязя» (3:4) и «Йокерита» (4:5). А 10 ноября коллектив Ставровского проиграл «Авангарду» (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Рига в предстоящем поединке букмекеры дают коэффициент 2.22, ничья оценивается в 4.04, а победа «Сочи» — в 2.80.

Да, рижская команда буксует на дне таблицы Запада. Однако и соперник из Сочи сейчас далек от идеальной формы.

Поединок с самой пропускающей командой Запада является хорошим шансом для латвийцев разбавить собственные неудачи и обрести хоть какую-то уверенность. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Рига в матче за 1.87. 0