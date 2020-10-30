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    Домашний матч «Магнитки» будет голевым?

    «Металлург» Мг — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Салават Юлаев»
    Сергей Мозякин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «Арене Металлург» 30 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Салават Юлаев».
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    Хоккей. КХЛ 30 Октября 2020 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
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    «Металлург» Мг

    Магнитогорская команда замыкает топ-5 в Восточной конференции. На данном этапе сезона она сыграла в 21 матче и заработала 27 баллов. Разница забитых и пропущенных «Магнитки» — 61:50.

    В начале этого месяца «Металлургу» Мг удалось провести неплохую серию из пяти поединков без поражений. К сожалению для болельщиков «сталеваров», она была прервана 16 октября.

    В тот день команда Ильи Воробьева уступила «Нефтехимику» (3:4). Неудачно для «Магнитки» закончилась и следующая встреча с «Куньлунем» (4:6).

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    Позже «Металлург» Мг сотворил крутой камбэк в битве с «Северсталью» (5:4), а затем были поражения от «Торпедо» в дополнительное время (2:3) и от «Сибири» (0:3).

    «Салават Юлаев»

    Хоккейный клуб из Уфы имеет столько же очков в копилке, сколько и у «Магнитки» (27), но «юлаевцы» сыграли в КХЛ на 2 матча больше. В таблице Востока они занимают шестую строчку.

    После неожиданного гостевого поражения от «Куньлуня» (3:5) «Салават Юлаев» добыл две победы в других матчах на чужом льду. Сперва уфимцы по буллитам переиграли «Авангард» (3:3, 2:1).

    А чуть позже они спокойно разобрались с «Сочи» (2:0). В следующих матчах подопечные Томи Ламсы снова теряли очки. В Подольске его команда оказалась слабее «Витязя» (3:4).

    А 26 октября «Салават Юлаев» был разгромлен дома «Локомотивом» (0:5). В недавнем матче клуб из Уфы крупно переиграл «Амур» на своем льду (4:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Металлурга» Мг в домашней игре оценивается в 2.43. На ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.43.

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    В текущем сезоне эти два клуба еще не пересекались между собой. Однако в последних десяти очных встречах в Магнитогорске (включая товарняки) соперники всего 2 раза забивали больше 4 голов.

    Велика вероятность того, что команды сыграют осторожно и в грядущем матче. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 с коэффициентом 1.65. 0

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    «Металлург» Мг — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2020 года. Прогноз на «Металлург» Мг — «Салават Юлаев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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