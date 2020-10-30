«Металлург» Мг — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «Арене Металлург» 30 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Салават Юлаев».

«Металлург» Мг

Магнитогорская команда замыкает топ-5 в Восточной конференции. На данном этапе сезона она сыграла в 21 матче и заработала 27 баллов. Разница забитых и пропущенных «Магнитки» — 61:50.

В начале этого месяца «Металлургу» Мг удалось провести неплохую серию из пяти поединков без поражений. К сожалению для болельщиков «сталеваров», она была прервана 16 октября.

В тот день команда Ильи Воробьева уступила «Нефтехимику» (3:4). Неудачно для «Магнитки» закончилась и следующая встреча с «Куньлунем» (4:6).

Все прогнозы на КХЛ

Позже «Металлург» Мг сотворил крутой камбэк в битве с «Северсталью» (5:4), а затем были поражения от «Торпедо» в дополнительное время (2:3) и от «Сибири» (0:3).

«Салават Юлаев»

Хоккейный клуб из Уфы имеет столько же очков в копилке, сколько и у «Магнитки» (27), но «юлаевцы» сыграли в КХЛ на 2 матча больше. В таблице Востока они занимают шестую строчку.

После неожиданного гостевого поражения от «Куньлуня» (3:5) «Салават Юлаев» добыл две победы в других матчах на чужом льду. Сперва уфимцы по буллитам переиграли «Авангард» (3:3, 2:1).

А чуть позже они спокойно разобрались с «Сочи» (2:0). В следующих матчах подопечные Томи Ламсы снова теряли очки. В Подольске его команда оказалась слабее «Витязя» (3:4).

А 26 октября «Салават Юлаев» был разгромлен дома «Локомотивом» (0:5). В недавнем матче клуб из Уфы крупно переиграл «Амур» на своем льду (4:1).

Прогноз и ставка

Победа «Металлурга» Мг в домашней игре оценивается в 2.43. На ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.43.

В текущем сезоне эти два клуба еще не пересекались между собой. Однако в последних десяти очных встречах в Магнитогорске (включая товарняки) соперники всего 2 раза забивали больше 4 голов.

Велика вероятность того, что команды сыграют осторожно и в грядущем матче. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 с коэффициентом 1.65. 0