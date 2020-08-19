«Бостон» — «Каролина». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч НХЛ 19 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Бостон» сыграет с «Каролиной». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 19 августа. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Каролина».

«Бостон»

Коллектив из Бостона, штат Массачусетс, в предсезонном поединке 31 июля потерпел поражение от «Коламбуса» (1:4).

Затем «Бостон» проиграл три встречи в групповом раунде Востока. В этих матчах «Бис» уступили «Филадельфии» (1:4), «Тампе-Бэй» (2:3) и «Вашингтону» (1:2).

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В таблице 1/4 Востока черно-золотые заняли последнее место. А плей-офф Кубка Стэнли начался для команды Брюса Кэссиди с победы над «Каролиной» в дополнительное время (4:3).

Однако 14 августа «медведи» уступили «Кейнс» (2:3). В двух других встречах «Бостон» добыл нужный для себя результат (3:1; 4:3).

«Каролина»

Команда из города Роли, штат Северная Каролина, в предсезонном поединке 29 июля потерпел поражение от «Вашингтона» (2:3).

В плей-офф НХЛ «Каролина» встретилась с «Рейнджерс» и без проблем прошла коллектив из Нью-Йорка. В трех матчах серии «Кейнс» победили (3:2; 4:1; 4:1).

А вот в Кубке Стэнли подопечные Рода Бриндамора играют неудачно. Первая встреча с «Бостоном» закончилась для команды поражением в овертайме (3:4).

Затем «Каролина» сумела выровнять счет в серии благодаря победе (3:2), но позже она дважды оказалась слабее «Бис» (1:3; 3:4).

Прогноз и ставка

На победу «Бостона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.34, а на победу «Каролины» — 2.91.

«Бостону» необходимо побеждать для выхода в следующий раунд, но и «Каролина» сделает все, чтобы выиграть второй матч серии. Команда Кэссиди будет действовать прагматично и не даст «Кейнс» сократить разрыв в счете. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 1.80. 0