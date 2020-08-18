Бывший главный тренер «Спартака» госпитализирован в Праге

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккеюгоспитализирован в одну из больниц Праги, информирует isport.cz.

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По информации издания, 61-летний специалист уже давно испытывал боли в животе, но в последние дни его состояние здоровья резко ухудшилось, поэтому он попал в одну из больниц столицы Чехии.

В России Ржига известен по работе со «Спартаком», «Химками» СКА и «Авангардом».

«По информации чешских СМИ, бывший тренер "Спартака" Милош Ржига госпитализирован из-за проблем со здоровьем. 61-летний специалист находится в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге. Желаем пану Милошу скорейшего выздоровления. Верим, что всё будет хорошо!», — отреагировали на новость «красно-белые».

Ржига тренировал сборную Чехии с 2018 по 2020 год и в 2019 году занял с чешской командой четвертое место на чемпионате мира в Словакии. 0