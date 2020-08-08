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    Чего ожидать от четвертого матча серии?

    «Чикаго» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч НХЛ 8 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Эдмонтон»
    «Эдмонтон»
    В плей-офф матче НХЛ «Чикаго» сыграет с «Эдмонтоном». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 8 августа. Начало встречи — в 01:45 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Эдмонтон».

    «Чикаго»

    Перед вынужденной паузой в хоккее команда из Чикаго, штат Иллинойс, занимала последнее место в зачете Центрального дивизиона.

    В заключительных двух поединках регулярного сезона на своей арене «Чикаго» потерпел поражение от «Сент-Луиса» (0:2) и одержал верх над «Сан-Хосе» (6:2).

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    В рамках предсезонки «ястребы» еще раз встретились с «Сент-Луисом». В контрольном матче коллектив Джереми Коллитона разгромил своих оппонентов (4:0).

    В первой плей-офф встрече «Чикаго» переиграл «Эдмонтон» (6:4), но в следующем матче канадцы дали отпор (3:6). В недавней игре «Би-хокс» снова победили (4:3).

    «Эдмонтон»

    Канадская команда из Эдмонтона, провинция Альберта, перед приостановкой НХЛ находилась на второй строчке в Тихоокеанском дивизионе.

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    • В трех последних матчах регулярки на своем льду «Эдмонтон» раскатал «Коламбус» (4:1), влетел «Вегасу» в овертайме (2:3) и был обыгран «Виннипегом» (2:4).

    В ходе контрольного поединка «нефть» сразилась с «Калгари». Встреча на «Роджерс Плейс» закончилась победой коллектива Дэйва Типпета (4:1).

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    А серию плей-офф «Эдмонтон» начал с поражения от «Чикаго» (4:6). Позже «Ойлерз» сравнялись (6:3), но 6 июля они вновь не справились с «ястребами» (3:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Чикаго» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.93, на ничью — 4.58, а на победу «Эдмонтона» — 2.14.

    Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.94. 0

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    «Чикаго» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч НХЛ 8 августа 2020 года. Прогноз на «Чикаго» — «Эдмонтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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