«Колорадо» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 3 августа 2020 года

В групповом раунде НХЛ «Колорадо» сыграет с «Сент-Луисом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 3 августа. Начало встречи — в 01:30 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Сент-Луис».

«Колорадо»

Команда из Денвера перед уходом на карантин находилась на втором месте в таблице Центрального дивизиона.

С 20 февраля по 3 марта «Колорадо» победил в семи матчах кряду, а 5 марта «Эвс» в овертайме уступили «Анахайму» (3:4) и прервали эту успешную серию.

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Следующий матч подопечные Джареда Беднара проиграли «Ванкуверу» (3:6). Затем клуб из Денвера победил «Сан-Хосе» (4:3) и в гостях влетел «Лос-Анджелесу» (1:3).

В последней встрече регулярки «Колорадо» одержал верх над «Рейнджерс» в дополнительное время (3:2). А в рамках предсезонки «Эвс» 29 июля победили «Миннесоту» (3:2).

«Сент-Луис»

Коллектив из штата Миссури был лидером Западной конференции и Центрального дивизиона. До паузы команда успела принять участие в 71 матче.

Незадолго до ухода на карантин «Сент-Луис» выиграл восемь встреч кряду. Последним соперником в данном отрезке был «Рейнджерс» (3:1).

Седьмого марта «ноты» на выезде потерпели поражение от «Нью-Джерси» (2:4), после чего коллектив Крейга Беруби обыграл «Чикаго» (2:0).

Затем «Сент-Луис» оказался слабее «Флориды» (1:2), а в матче с «Анахаймом» команда победила со счетом 4:2. В предсезонном поединке подопечные Беруби крупно влетели «Чикаго» (0:4).

Прогноз и ставка

На победу «Колорадо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.51, на ничью — 4.10, а на победу «Сент-Луиса» — 2.61.

Последние три матча между этими соперниками получились результативными. В них было забито минимум 7 шайб на двоих. В очной игре группового этапа голевая феерия должна продолжиться. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.60. 0