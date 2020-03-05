«Локомотив» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 5 марта 2020 года

В игре четвертьфинала конференций КХЛ «Локомотив» будет принимать «Йокерит». Матч состоится 5 марта на «Арене-2000». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Йокерит».

«Локомотив»

На матчи четвертьфинала конференций ярославский коллектив попал с шестого места в турнирной таблице Запада. За 62 игры команда набрала 73 балла.

Финальный этап регулярного первенства «Локомотив» провел неплохо, победив в трех из четырех заключительных поединках.

С 18 по 25 февраля «железнодорожники» одолели «Витязь» (5:1), «Авангард» (1:0) и «Динамо» Минск (5:3). Хорошую концовку немного подпортило поражение от «Витязя» по буллитам (4:4, 1:2).

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А в плей-офф «Локомотив» пока выглядит ужасно. В двух встречах с «Йокеритом» коллектив Майка Пелино забил 1 гол, а пропустил 11 шайб. 1 марта «Локо» влетел «джокерам» со счетом 0:6, а через 2 дня — с результатом 1:5.

«Йокерит»

Финская команда из города Хельсинки закончила регулярный сезон КХЛ на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 62 матчах 84 очка.

С середины февраля и до конца регулярки «Йокерит» успел сыграть в пяти поединках, в трех из которых этот коллектив уступил своим оппонентам.

Сперва на «Хартвалл Арене» хозяева влетели «Магнитке» по буллитам (3:3, 1:2), а затем подопечные Лаури Марьямяки победили «Динамо» Москва (5:0) и «Авангард» в послематчевых бросках (1:1, 3:4).

Чуть позже «джокеры» проиграли СКА (1:6) и «Торпедо» (1:3). В плей-офф КХЛ «Йокерит» выглядит здорово. В двух стартовых поединках он разбил «Локомотив» (6:0; 5:1), благодаря чему повел в серии — 2:0.

Прогноз

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,38, на ничью — 4,14, а на победу «Йокерита» — 2,65.

Вероятно, в родных стенах «железнодорожники» попытаются взять у финнов реванш, но «джокеры» не будут закрываться в защите. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Йокерита» больше 2 с коэффициентом 1,55. 0