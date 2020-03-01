«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч 1/8 финала плей-офф КХЛ 1 марта 2020 года

В игре 1/8 финала плей-офф КХЛ «Авангард» будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 1 марта на арене «Балашиха». Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Салават Юлаев».

«Авангард»

Коллектив из Омска в 62 матчах регулярного сезона КХЛ сумел заработать 83 балла. Благодаря этому команда заняла третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Однако, в последних поединках регулярки подопечные Боб Хартли демонстрировали плохие результаты. В восьми встречах февраля «Авангард» проиграл шесть раз.

В стартовых поединках этого месяца «ястребы» уступили «Барысу» (3:4) и «Металлургу» Мг в овертайме (1:2). Затем омичи по буллитам победили «Ак Барс» (1:1, 2:1), а также легко разобрались с «Адмиралом» (5:2).

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18 февраля «Авангард» получил от «Ак Барса» ответку (3:5), а несколькими днями позже он по буллитам не справился с «Йокеритом» (1:1, 3:4). В других двух матчах команда Боб Хартли оказалась слабее «Локомотива» (0:1) и «Автомобилиста» (2:4).

«Салават Юлаев»

В своих 62 поединках в рамках регулярного чемпионата КХЛ представители Уфы завоевали 68 очков. Это позволило команде финишировать шестой в турнирной таблице Восточной конференции.

В стартовой встрече февраля «Салават Юлаев» в серии послематчевых бросков оказался слабее «Адмирала» (3:3, 1:3). Но через две недели подопечные Николая Цулыгина взяли у «моряков» реванш (3:0).

13 числа «юлаевцы» потерпели поражение от «Спартака» (2:5), а затем они в дополнительное время оказались слабее СКА (4:5). В следующей домашней игре уфимцы разобрались с «Сочи» (2:0).

21 февраля «Салават Юлаев» в Нур-Султане не справился с «Барысом» (1:2), а затем он в добавочном периоде одержал верх над «Металлургом» Мг (2:1). В последнем поединке подопечные Цулыгина влетели «Ак Барсу» (2:3).

Прогноз

На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,00, ничья оценивается в 3,98, а победа «Салавата Юлаева» — в 3,48.

В первом поединке плей-офф «ястребы» на арене «Балашиха» должны обыгрывать гостей. Наш прогноз — победа «Авангарда» в матче с коэффициентом 1,55. 0