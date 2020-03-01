ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мария Шарапова в 2010 годуЗвезда с несгибаемым характером. Шарапова не уходит в никуда Фред и Бруну ФернандешДолгожданный элитный плеймейкер. Фернандеш уничтожил «Брюгге» в Лиге Европы «Арсенал» покинул Лигу ЕвропыГреки нокаутировали «Арсенал». Герои и лузеры матча в Лондоне
  • 01:03
    • «Реал Сосьедад» обыграл «Вальядолид» и поднялся на третье место
  • 00:54
    • «Лестер» на выезде проиграл «Норвичу»
  • 00:48
    • Хет-трик Бенедетто принес «Марселю» победу над «Нимом»
  • 22:57
    • Экс-вратарь «Реала» дисквалифицирован на 8 матчей за расизм
  • 21:57
    • «Айнтрахт» сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбургом» и вышел в 1/8 финала ЛЕ
  • 20:56
    • Джокович обыграл Монфиса и вышел в финал турнира в Дубае
  • 20:23
    • «Крылья» в меньшинстве не удержали победу над «Оренбургом»
    Все новости спорта

    Как «Авангард» сыграет в первом матче плей-офф?

    «Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч 1/8 финала плей-офф КХЛ 1 марта 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз на «Авангард» — «Салават Юлаев»
    Сергей Шумаков
    В игре 1/8 финала плей-офф КХЛ «Авангард» будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 1 марта на арене «Балашиха». Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Салават Юлаев».

    «Авангард»

    Коллектив из Омска в 62 матчах регулярного сезона КХЛ сумел заработать 83 балла. Благодаря этому команда заняла третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

    Однако, в последних поединках регулярки подопечные Боб Хартли демонстрировали плохие результаты. В восьми встречах февраля «Авангард» проиграл шесть раз.

    В стартовых поединках этого месяца «ястребы» уступили «Барысу» (3:4) и «Металлургу» Мг в овертайме (1:2). Затем омичи по буллитам победили «Ак Барс» (1:1, 2:1), а также легко разобрались с «Адмиралом» (5:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    18 февраля «Авангард» получил от «Ак Барса» ответку (3:5), а несколькими днями позже он по буллитам не справился с «Йокеритом» (1:1, 3:4). В других двух матчах команда Боб Хартли оказалась слабее «Локомотива» (0:1) и «Автомобилиста» (2:4).

    «Салават Юлаев»

    В своих 62 поединках в рамках регулярного чемпионата КХЛ представители Уфы завоевали 68 очков. Это позволило команде финишировать шестой в турнирной таблице Восточной конференции.

    В стартовой встрече февраля «Салават Юлаев» в серии послематчевых бросков оказался слабее «Адмирала» (3:3, 1:3). Но через две недели подопечные Николая Цулыгина взяли у «моряков» реванш (3:0).

    13 числа «юлаевцы» потерпели поражение от «Спартака» (2:5), а затем они в дополнительное время оказались слабее СКА (4:5). В следующей домашней игре уфимцы разобрались с «Сочи» (2:0).

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    21 февраля «Салават Юлаев» в Нур-Султане не справился с «Барысом» (1:2), а затем он в добавочном периоде одержал верх над «Металлургом» Мг (2:1). В последнем поединке подопечные Цулыгина влетели «Ак Барсу» (2:3).

    Прогноз

    На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,00, ничья оценивается в 3,98, а победа «Салавата Юлаева» — в 3,48.

    В первом поединке плей-офф «ястребы» на арене «Балашиха» должны обыгрывать гостей. Наш прогноз — победа «Авангарда» в матче с коэффициентом 1,55. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Анахайм — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лацио — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.61
  • Экспресс дня 29 февраля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Дижон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Габриэл Жезус
  • Тренировка для «Ман Сити», незаслуженное поражение для «Лестера»
    • 14:54 23/02/2020     Эрлинг Холанд
  • Холанд — уже звезда, но это еще не предел
    • 09:04 26/02/2020     «Бавария» добилась знаковой победы
  • «Бавария» сделала заявку на победу в Лиге чемпионов
    • 21:22 26/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч 1/8 финала плей-офф КХЛ 1 марта 2020 года. Прогноз на «Авангард» — «Салават Юлаев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
    Тоже интересно
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ. «Ливерпуль» в гостях у «Уотфорда», «Ман Юнайтед» сыграет с «Эвертоном»Результаты матчей 28 тура АПЛ 01:120
  • 01:22
    • Букмекер Betcity заранее рассчитал пари на чемпионства «Ливерпуля» и ПСЖ
  • 17:59
    • Циципас стал первым финалистом турнира в Дубае
  • 17:35
    • СМИ: Коронавирус угрожает чемпионству «Ливерпуля»
    Зинедин Зидан Футбол Примера. «Класико», «Атлетико» в гостях у «Эспаньола»Обзор 26 тура испанской Примеры 01:110
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Зенит» серию поражений «Локо»?
  • 4.61
    •
  • 00:19
    • «Фортуна» упустила победу над «Гертой» ведя 3:0
  • 00:06
    • Кулижников: Чувствовал, что что-то не так, ноги не едут
  • 23:51
    • Возобновление аккредитации ВФЛА будет рассмотрено 2 марта
    Жеребьевка Лиги Европы Футбол Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2019/2020Онлайн жеребьёвки 1/8 финала ЛЕ 2019/2020: когда матчи, кто с кем играет Вчера в 05:250
  • 15:24
    • Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
  • 23:32
    • Три российских конькобежца снялись с чемпионата мира
  • 23:10
    • Лэмпард назвал «чушью» информацию о намерении продать Кепу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие