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    ЦСКА — СКА. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч КХЛ 25 февраля 2020 года

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    Прогноз на ЦСКА — СКА
    Кирилл Капризов
    В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать СКА. Матч состоится 25 февраля на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — СКА.
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    Хоккей. КХЛ 25 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 4.05
  • Ставка!
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    ЦСКА

    В 60 поединках регулярного первенства столичная команда сумела завоевать 92 очка, благодаря чему она возглавила турнирную таблицу Западной конференции.

    В последнем матче января ЦСКА в Хабаровске встретился с «Амуром». На «Платинум Арене» гости уступили «тиграм» со счетом 3:4, прервав победную серию из шести встреч.

    После этой потери очков «армейцы» одержали верх над «Куньлунем РС» (3:0) и «Торпедо» (4:1), а затем подопечные Игоря Никитина уступили «Барысу» (2:3).

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    15 февраля ЦСКА в Ярославле разнес «Локомотив» (0:4), а несколькими днями позже москвичи разгромили минское «Динамо» (4:1). В последнем поединке столичный клуб снова опозорил «Динамо» Минск (8:1).

    СКА

    Представители Санкт-Петербурга имеют в своем активе 91 очко. Благодаря этому команда сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

    Коллектив Алексея Кудашова находится в хорошей форме. Последний раз его подопечные проигрывали 21 января. Тогда в Москве гости оказались слабее ЦСКА (2:3).

    А в первых трех поединках февраля СКА обыграл «Спартак» (1:0), «Амур» (3:2) и «Торпедо» (3:2). 15 числа питерцы одолели «Салават Юлаев» в дополнительное время (5:4).

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    17 февраля «армейцы» в «Ледовом дворце» всухую разбили «Адмирал» (6:0). Через несколько дней СКА в добавочном периоде победил «Торпедо» (3:2), после чего коллектив Кудашова легко справился с «Йокеритом» (6:1).

    Прогноз

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,80, на ничью — 4,04, а на победу СКА — 3,96.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,76. 0

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    ЦСКА — СКА. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч КХЛ 25 февраля 2020 года. Прогноз на ЦСКА — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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