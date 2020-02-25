ЦСКА — СКА. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч КХЛ 25 февраля 2020 года

ЦСКА
В 60 поединках регулярного первенства столичная команда сумела завоевать 92 очка, благодаря чему она возглавила турнирную таблицу Западной конференции.
В последнем матче января ЦСКА в Хабаровске встретился с «Амуром». На «Платинум Арене» гости уступили «тиграм» со счетом 3:4, прервав победную серию из шести встреч.
После этой потери очков «армейцы» одержали верх над «Куньлунем РС» (3:0) и «Торпедо» (4:1), а затем подопечные Игоря Никитина уступили «Барысу» (2:3).
15 февраля ЦСКА в Ярославле разнес «Локомотив» (0:4), а несколькими днями позже москвичи разгромили минское «Динамо» (4:1). В последнем поединке столичный клуб снова опозорил «Динамо» Минск (8:1).
СКА
Представители Санкт-Петербурга имеют в своем активе 91 очко. Благодаря этому команда сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
Коллектив Алексея Кудашова находится в хорошей форме. Последний раз его подопечные проигрывали 21 января. Тогда в Москве гости оказались слабее ЦСКА (2:3).
А в первых трех поединках февраля СКА обыграл «Спартак» (1:0), «Амур» (3:2) и «Торпедо» (3:2). 15 числа питерцы одолели «Салават Юлаев» в дополнительное время (5:4).
17 февраля «армейцы» в «Ледовом дворце» всухую разбили «Адмирал» (6:0). Через несколько дней СКА в добавочном периоде победил «Торпедо» (3:2), после чего коллектив Кудашова легко справился с «Йокеритом» (6:1).
Прогноз
На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,80, на ничью — 4,04, а на победу СКА — 3,96.
Наш прогноз на матч — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,76. 0