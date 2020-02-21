«Коламбус» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 21 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Коламбус» будет принимать «Филадельфию». Матч состоится 21 февраля на «Нэшнуайд Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Филадельфия».

«Коламбус»

Коллектив, находящийся в штате Огайо, опустился на шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. В ходе 61 матча эта команда завоевала 72 балла.

Последний раз «Коламбус» побеждал 8 февраля. В тот день подопечные Джона Тортореллы дома встретились с «Детройтом». В родных стенах хозяева одолели «крыльев» со счетом 2:0.

В следующих шести встречах клуб, у которого в лазарете находятся девять хоккеистов, только проигрывал. 9 числа «мундиры» уступили «Колорадо» (1:2), а затем в овертайме они оказались слабее «Тампы-Бэй» (1:2).

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Чуть позже «Коламбус» потерял очки во встречах с «Баффало» в добавочном периоде (3:4), с «Рейнджерс» (1:3), с «Нью-Джерси» по буллитам (3:3, 1:2) и с «Филадельфией» (1:5).

«Филадельфия»

В турнирной таблице Столичного дивизиона клуб, располагающийся в штате Пенсильвания, поднялся на третье место с 73 баллами в запасе.

7 февраля подопечные Алена Виньо на арене «Веллс Фарго Центр» принимали «Нью-Джерси». Домашняя встреча «Филадельфии» закончилась поражением хозяев со счетом 0:5.

В двух следующих матчах «Хулиганы с Брод-стрит» разгромили «Вашингтон» (7:2) и «Флориду» (4:1), после чего они потеряли очки в битве с «Айлендерс» (3:5).

14 февраля представители штата Пенсильвания снова разнесли «Флориду» (6:2). Чуть позже «Филадельфия» оказалась слабее «Тампы-Бэй» (3:5) и легко справилась с «Коламбусом» (5:1).

Прогноз

Победа «Коламбуса» оценивается в 2,29, ничья — в 4,44, а победа «Филадельфии» — в 2,62.

Кадровые потери «мундиров» негативно скажутся на результате второй игры с «Флайерз». Наш прогноз на матч — победа «Филадельфии» или ничья с коэффициентом 1,65. 0