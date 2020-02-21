ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего СимеонеСлухи о закате эпохи Симеоне оказались преувеличенными Эрлинг ХоландХоланд — Терминатор. Пять выводов после победы Боруссии над ПСЖ «Арсенал» был в финале Лиги Европы прошлого сезонаТоп-5 претендентов на победу в Лиге Европы
  • 22:21
    • «Динамо» отдало полузащитника в аренду «Тамбову»
  • 22:08
    • Черышев остался в запасе «Валенсии» на матч против «Аталанты»
  • 21:59
    • Уинкс сыграет против «Лейпцига» с первых минут
  • 21:36
    • Рашфорд рискует пропустить Евро-2020
  • 18:49
    • Холанн: Рад получить награду, но чувствую, что способен на большее
  • 17:56
    • Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира
  • 17:11
    • «Рубин» уступил «Кайрату» в контрольном матче
    Все новости спорта

    Серия неудач «Коламбуса» продлится в игре с «Флайерз»

    «Коламбус» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 21 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на Филадельфию Флайерз
    Прогноз на «Коламбус» — «Филадельфия»
    Якуб Ворачек
    В очередной игре НХЛ «Коламбус» будет принимать «Филадельфию». Матч состоится 21 февраля на «Нэшнуайд Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Филадельфия».
    ×
    Хоккей. НХЛ 21 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.37
  • 2
  • 2.62
  • Ставка!
    •

    «Коламбус»

    Коллектив, находящийся в штате Огайо, опустился на шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. В ходе 61 матча эта команда завоевала 72 балла.

    Последний раз «Коламбус» побеждал 8 февраля. В тот день подопечные Джона Тортореллы дома встретились с «Детройтом». В родных стенах хозяева одолели «крыльев» со счетом 2:0.

    В следующих шести встречах клуб, у которого в лазарете находятся девять хоккеистов, только проигрывал. 9 числа «мундиры» уступили «Колорадо» (1:2), а затем в овертайме они оказались слабее «Тампы-Бэй» (1:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Чуть позже «Коламбус» потерял очки во встречах с «Баффало» в добавочном периоде (3:4), с «Рейнджерс» (1:3), с «Нью-Джерси» по буллитам (3:3, 1:2) и с «Филадельфией» (1:5).

    «Филадельфия»

    В турнирной таблице Столичного дивизиона клуб, располагающийся в штате Пенсильвания, поднялся на третье место с 73 баллами в запасе.

    7 февраля подопечные Алена Виньо на арене «Веллс Фарго Центр» принимали «Нью-Джерси». Домашняя встреча «Филадельфии» закончилась поражением хозяев со счетом 0:5.

    В двух следующих матчах «Хулиганы с Брод-стрит» разгромили «Вашингтон» (7:2) и «Флориду» (4:1), после чего они потеряли очки в битве с «Айлендерс» (3:5).

    17 000ЗабратьБонус по промо LIVESPORTtennisi.bet 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    14 февраля представители штата Пенсильвания снова разнесли «Флориду» (6:2). Чуть позже «Филадельфия» оказалась слабее «Тампы-Бэй» (3:5) и легко справилась с «Коламбусом» (5:1).

    Прогноз

    Победа «Коламбуса» оценивается в 2,29, ничья — в 4,44, а победа «Филадельфии» — в 2,62.

    Кадровые потери «мундиров» негативно скажутся на результате второй игры с «Флайерз». Наш прогноз на матч — победа «Филадельфии» или ничья с коэффициентом 1,65. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Аталанта — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аталанта — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.94
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Брюгге — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шахтер — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хетафе — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лудогорец — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Клуж — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Александр Логинов
  • Логинов не просто добыл золото на ЧМ. Он заставил замолчать всех западных критиков
    • 18:50 16/02/2020     Виллиан Жозе
  • Трансферный дайджест. 11-17 февраля
    • 21:08 17/02/2020     Зинедин Зидан
  • Неверные решения Зидана стоили «Реалу» победы
    • 20:48 17/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Коламбус» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 21 февраля 2020 года. Прогноз на «Коламбус» — «Филадельфия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Тоже интересно
    Иван Барбашев Хоккей НХЛ. Дубли Анисимова и Барбашева, шайбы Свечникова и НаместниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 февраля 08:400
  • 16:47
    • Гендиректор «Ман Сити»: Обвинения являются ложными
  • 17:41
    • «Интер» может подписать Вертонгена
  • 17:27
    • Кудерметова уступила Мугурусе на турнире в ОАЭ
    Эрлинг Холанн Футбол ЛЧ. «Атлетико» переиграл «Ливерпуль», ПСЖ уступил «Боруссии»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 01:090
  • Экспресс дня

  • Сделает ли «Интер» хороший задел еще в Болгарии?
  • 3.24
    •
  • 21:21
    • Халеп одолела Жабер в Дубае, отыграв матчбол
  • 21:06
    • Квят показал пятый результат в первый день предсезонных тестов Формулы-1
  • 20:58
    • Пищек: Победа над ПСЖ была фантастической
    Бруну Фернандеш Футбол Блестящий Фернандеш, cпорный VAR и странная победа «МЮ»«Манчестер Юнайтед» в Лондоне сумел огорчить «Челси» и стал еще ближе к топ-5 Вчера в 14:210
  • 16:58
    • Бой Гассиев — Форрест отменен
  • 16:37
    • «Валенсия» отправила в УЕФА жалобу на состояние поля «Сан-Сиро»
  • 16:14
    • Лодыгин приступил к тренировкам с «Арсеналом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие