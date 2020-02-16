«Колорадо» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 16 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч состоится 16 февраля на «Фалкон Стэдиум». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Лос-Анджелес».

«Колорадо»

Клуб, который находится в Денвере, сейчас идет вторым в турнирных таблицах Западной конференции и Центрального дивизиона с 72 очками в копилке.

В первой встрече февраля «Колорадо» на арене «Веллс Фарго Центр» противостоял «Филадельфии». Но в этом выездном поединке «Эвс» проиграли (3:6).

Чуть позже подопечные Джареда Беднара победили в пяти матчах кряду. Сперва в гостях клуб из Денвера одолел «Баффало» (6:1), «Оттаву» (4:1), «Коламбус» (2:1) и «Миннесоту» (3:2).

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Затем «Колорадо» у себя дома легко разобрался с «Оттавой» (3:0). А в последнем матче «Эвс» в родных стенах потерпели поражение от «Вашингтона» (2:3).

«Лос-Анджелес»

Коллектив из штата Калифорния имеет в своем активе 45 баллов. Эти очки команда заработала в 58 матчах. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она идет последней.

В заключительной встрече января «Лос-Анджелес» в Глендейле сыграл с «Аризоной». Поединок закончился победой «корон» в овертайме (3:2).

После этого подопечные Тодда Маклеллана потерпели пять поражений. Дома «ферзи» уступили «Анахайму» (1:3), а затем в гостях они были слабее «Вашингтона» (2:4), «Айлендерс» (3:5), «Нью-Джерси» (0:3) и «Рейнджерс» (1:4).

13 февраля «Лос-Анджелесу» удалось прервать эту негативную серию. На арене «Стейплс Центр» «монархи» одержали верх над «Калгари» (5:3).

Прогноз

На победу «Колорадо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,59, на ничью — 4,94, а на победу «Лос-Анджелеса» — 4,68.

Команда из Денвера сейчас находится в прекрасной форме, «Лос-Анджелес» не сможет в нынешнем своем состоянии отобрать очки у «Эвс». Наш прогноз — победа «Колорадо» с коэффициентом 1,59. 0