ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохаммед Салах и Садио Мане10 лучших нападающих европейских топ-лиг прямо сейчас Садио Мане, Мохамед Салах и Роберто ФирминоСалах, Мане или Фирмино. Кто из форвардов «Ливерпуля» проводит лучший сезон? Давид ПастрнякНХЛ. «Бостон» благодаря хет-трику Пастрняка разгромил «Монреаль», «Лос-Анджелес» победил «Калгари»
  • 13:29
    • Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге
  • 12:58
    • Нико Ковач — основной кандидат на пост главного тренера «Герты»
  • 12:29
    • «Ливерпуль» должен активировать опцию выкупа Вернера весной
  • 12:17
    • Российские хоккеисты установили национальный рекорд в НХЛ
  • 12:11
    • Смолов ради перехода в «Сельту» отказал «МЮ»
  • 11:38
    • Гвардиола: Меня могут уволить, если «Ман Сити» не пройдет «Реал» в ЛЧ
  • 11:21
    • Кокорин отправился на сборы с «Зенитом-2»
    Все новости спорта

    Приблизятся ли «Пенс» к лидерской строчке Столицы?

    «Питтсбург» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч НХЛ 15 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Монреаль Канадиенс
    Прогноз на «Питтсбург» — «Монреаль»
    Чед Рюведель
    В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Монреаль». Матч состоится 15 февраля на «PPG Paints-арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Монреаль».
    ×
    Хоккей. НХЛ 15 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 3.65
  • Играть!
    •

    «Питтсбург»

    На данном отрезке регулярного первенства команда из штата Пенсильвания находится на втором месте в таблице Столичного дивизиона, отставая от лидерской позиции на три пункта.

    В последней январской встрече «Питтсбург» всухую проиграл «Филадельфии» (0:3), но в первый день февраля «Пенс» сумели взять реванш, одолев коллектив Виньо в овертайме (4:3).

    2 числа текущего месяца подопечные Майка Салливана одержали верх над «Вашингтоном» в гостях (4:3), но в следующем матче «Пингвинз» были слабее «Тампы» (2:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    9 февраля команда, представляющая штат Пенсильвания, оказалась сильнее «Флориды» (3:2), но в последнем матче «Питтсбург» снова уступил «Тампе» в овертайме (1:2).

    «Монреаль»

    За 59 матчей регулярки канадский клуб из провинции Квебек сумел раздобыть 61 очко. Благодаря этому команда находится на пятом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

    Февральские выступления «Монреаль» начал ярко. На своей арене «трехцветные» разгромили «Флориду» (4:0). Но уже на следующий день «Хабс» проиграли «Коламбусу» (3:4).

    5 февраля подопечные Клода Жюльена по буллитам разобрались с «Нью-Джерси» (4:4, 1:0). А в других двух матчах «славные» в дополнительное время победили «Анахайм» (3:2) и «Торонто» (2:1).

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Чуть позже «Монреаль» на арене «Белл Центр» не сумел сдержать атаку «Аризоны» (2:3). 13 февраля «Хабс» крупно влетели «Бостону» (1:4).

    Прогноз

    На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,89, на ничью — 4,14, а на победу «Монреаля» — 3,66.

    Команда Салливана способна побороться с «Вашингтоном» за первую строчку в Столичном дивизионе. Но для этого ей нужно зарабатывать очки в подобных поединках. Наш прогноз — победа «Питтсбурга» за 1,89. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Автомобилист — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч ЦСКА — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Эпиналь — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.32
  • Экспресс дня 13 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Торонто — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Миннесота — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Колорадо — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ротор — КАМАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гвардиола продолжает очередной поход «Сити» за Кубком чемпионов
  • Шанс для «Ливерпуля» и «МанСити», сомнения — для «Барсы»
    • Вчера в 05:30     Мохаммед Салах и Садио Мане
  • 10 лучших нападающих европейских топ-лиг прямо сейчас
    • Вчера в 21:13     Лионель Месси
  • Дикий вечер в Кубке Испании. «Реал» и «Барселона» провалились, но выиграл футбол
    • 16:56 08/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Питтсбург» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч НХЛ 15 февраля 2020 года. Прогноз на «Питтсбург» — «Монреаль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
    Тоже интересно
    Гвардиола продолжает очередной поход «Сити» за Кубком чемпионов Футбол Шанс для «Ливерпуля» и «МанСити», сомнения — для «Барсы»Как зима повлияла на расклады в Лиге чемпионов? Вчера в 05:300
  • 09:38
    • Пастрняк обогнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ
  • 07:04
    • Головин не поможет «Монако» в игре с «Дижоном»
  • 13:58
    • Форвард «МЮ» находится на карантине из-за коронавируса
    Маскоты ЧМ-2020 Прочие Франция против Норвегии, Вирер против Экхофф и аутсайдеры-россиянеПревью чемпионата мира по биатлону в ииальянском Антхольце Вчера в 02:100
  • Экспресс дня

  • «Валенсия» дома не проиграет «Атлетико»?
  • 2.83
    •
  • 13:47
    • Фуркад: У Резцовой старческий маразм
  • 13:14
    • «Брешиа» готова продать Тонали летом
  • 12:43
    • Российский защитник перейдет в «Актобе»
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. 42 сэйва Шестеркина, шайбы Малкина, Сергачева, Гурьянова и НичушкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля Вчера в 08:570
  • 11:53
    • Россиянин Ковалев может сменить весовую категорию
  • 11:05
    • Тарасов полетел с «Рубином» на третий сбор
  • 09:54
    • «Лейкерс» обыграли в овертайме «Денвер»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие