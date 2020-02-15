«Питтсбург» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч НХЛ 15 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Монреаль». Матч состоится 15 февраля на «PPG Paints-арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Монреаль».

«Питтсбург»

На данном отрезке регулярного первенства команда из штата Пенсильвания находится на втором месте в таблице Столичного дивизиона, отставая от лидерской позиции на три пункта.

В последней январской встрече «Питтсбург» всухую проиграл «Филадельфии» (0:3), но в первый день февраля «Пенс» сумели взять реванш, одолев коллектив Виньо в овертайме (4:3).

2 числа текущего месяца подопечные Майка Салливана одержали верх над «Вашингтоном» в гостях (4:3), но в следующем матче «Пингвинз» были слабее «Тампы» (2:4).

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9 февраля команда, представляющая штат Пенсильвания, оказалась сильнее «Флориды» (3:2), но в последнем матче «Питтсбург» снова уступил «Тампе» в овертайме (1:2).

«Монреаль»

За 59 матчей регулярки канадский клуб из провинции Квебек сумел раздобыть 61 очко. Благодаря этому команда находится на пятом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

Февральские выступления «Монреаль» начал ярко. На своей арене «трехцветные» разгромили «Флориду» (4:0). Но уже на следующий день «Хабс» проиграли «Коламбусу» (3:4).

5 февраля подопечные Клода Жюльена по буллитам разобрались с «Нью-Джерси» (4:4, 1:0). А в других двух матчах «славные» в дополнительное время победили «Анахайм» (3:2) и «Торонто» (2:1).

Чуть позже «Монреаль» на арене «Белл Центр» не сумел сдержать атаку «Аризоны» (2:3). 13 февраля «Хабс» крупно влетели «Бостону» (1:4).

Прогноз

На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,89, на ничью — 4,14, а на победу «Монреаля» — 3,66.

Команда Салливана способна побороться с «Вашингтоном» за первую строчку в Столичном дивизионе. Но для этого ей нужно зарабатывать очки в подобных поединках. Наш прогноз — победа «Питтсбурга» за 1,89. 0